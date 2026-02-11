Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

iStock

Google ha confermato ufficialmente l’arrivo di Android 17 Beta 1, dando il via a un nuovo ciclo di test pubblici del sistema operativo. L’annuncio è arrivato a ridosso del rilascio di Android 16 QPR3 Beta 2.1, indicata come l’ultima build del ciclo precedente. Per gli utenti Pixel iscritti al programma beta, il passaggio alla prossima versione sarà automatico, ma la decisione non è priva di conseguenze pratiche.

Android 17 Beta 1, quale sono le novità?

Al momento Google non ha diffuso un elenco dettagliato delle nuove funzioni. L’unica indicazione ufficiale è che Android 17 Beta 1 si basa sulla piattaforma Android 16 QPR e include gli ultimi interventi su bug, stabilità e prestazioni. Non sono state annunciate feature specifiche né modifiche strutturali dell’interfaccia. Tutto ciò che riguarda possibili novità grafiche o funzionali resta, per ora, fuori dalle comunicazioni ufficiali e verrà chiarito solo con il rilascio effettivo della beta.

Quando esce Android 17 Beta 1?

Google ha anticipato che il rilascio avverrà “a breve”, senza indicare una data precisa. La conferma è arrivata attraverso i canali del programma Android Beta, che fanno riferimento al nuovo ciclo come “Android 17 Platform Release (26Q2)”. Questo colloca il percorso di sviluppo nel secondo trimestre del 2026, periodo in cui è attesa anche la versione stabile del sistema operativo.

Gli smartphone compatibili con Android 17 Beta 1

La beta sarà distribuita inizialmente sui dispositivi Pixel compatibili già iscritti ad Android Beta Program. Chi sta utilizzando Android 16 QPR3 Beta 2.1 e rimane nel programma non dovrà intervenire manualmente: l’aggiornamento ad Android 17 Beta 1 arriverà automaticamente via OTA. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali su altri produttori o su una successiva estensione del programma beta a dispositivi non Pixel.

Android 17 Beta 1, cosa sapere prima di aggiornare

Il punto più delicato riguarda l’uscita dal programma beta. Chi desidera ricevere l’aggiornamento stabile di Android 16 QPR3 deve uscire ora dal programma, ignorare l’OTA contrassegnato come “Downgrade” e attendere il rilascio pubblico della versione stabile. In questo modo è possibile evitare la cancellazione dei dati.

Chi sceglie invece di installare Android 17 Beta 1 deve sapere che non sarà possibile tornare indietro senza un wipe completo del dispositivo fino alla fine del ciclo beta, prevista intorno a giugno 2026. Google consiglia inoltre di non utilizzare le versioni beta su dispositivi principali, poiché potrebbero emergere problemi di autonomia o incompatibilità con alcune app.

Per i tester, Android 17 Beta 1 rappresenta quindi l’inizio della prossima fase di sviluppo, ma anche una scelta da valutare con attenzione prima dell’installazione.

Come uscire dal programma beta Android?