Google scommette sulle comunicazioni satellitari, cosa cambia con Android 16

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Muhammad Raid Ahyan 2105 / Shutterstock.com

In sintesi

Con la build 2512 di Android 16, Google introduce un hub dedicato alle reti satellitari (NTN) che trasforma lo smartphone in un terminale globale.

Oltre ai messaggi di emergenza, il sistema supporterà app social, servizi meteo e strumenti di localizzazione.

L’ultima release sperimentale di Android, la Canary Build 2512, segna un punto di svolta per il sistema operativo di Google che scommette sull’integrazione delle comunicazioni satellitari a bordo degli smartphone.

Non si tratta più solo di messaggi d’emergenza, ma nei piani futuri di Big G c’è la creazione di un vero e proprio ecosistema che trasformerà il modo in cui gli utenti restano connessi nelle cosiddette zone “ombra” del pianeta.

Le novità per la connettività satellitare di Android

Il colosso di Mountain View sta gettando le basi per un futuro dove la rete cellulare assente non sarà più un ostacolo. Nella build 2512 di Android, infatti, è apparso un inedito hub dedicato alla connettività satellitare, con una nuova sezione pensata per centralizzare e gestire tutte le applicazioni compatibili con le reti non terrestri.

Fino ad oggi, l’accesso ai satelliti era confinato a funzioni di soccorso isolate (spesso nemmeno disponibili in Europa). Con questa innovazione, Google punta a rendere l’esperienza utente fluida e trasparente, con un nuovo pannello che non si limita a elencare i software abilitati, ma offre strumenti pratici come:

demo interattive, utili per permettere agli utenti di testare il puntamento verso i satelliti senza attendere una reale emergenza

riquadro nei Quick Settings, una specie di interruttore rapido che comunica istantaneamente se il piano tariffario supporta il roaming satellitare e se la connessione è attiva

Ma l’aspetto più interessante di questa scoperta emersa dall’analisi del codice riguarda la varietà di applicazioni che beneficeranno di questa tecnologia. Android 16 sarà in grado di distinguere tra due tipi di connessione: quella a banda stretta (NB-NTN), limitata a testi e SOS e quella LTE-NTN, decisamente più performante, che può essere usata anche per trasmettere file multimediali e molto altro.

Secondo le analisi tecniche, l’elenco delle app pronte a “decollare” include anche comunicazione e social, non solo Google Messages e WhatsApp (già confermati per chiamate e messaggi), ma anche X (ex Twitter) e Snapchat. A questo si aggiunge una sezione dedicata a informazione e sicurezza con AccuWeather e Meteo Pixel, due strumenti utili per aggiornamenti meteorologici in tempo reale anche in alta montagna e, naturalmente, Find Hub per il tracciamento di amici e dispositivi offline.

Questa novità, dunque, suggerisce che gli smartphone del 2026 non saranno più semplici ricevitori passivi, ma terminali capaci di modulare l’esperienza d’uso in base alla potenza del segnale orbitale disponibile, portando la connettività globale nel quotidiano di ogni utente.

Quando arrivano le nuove funzioni di Android

Ancora non c’è una roadmap definita per l’arrivo di queste funzioni, tuttavia, vista una fase di sviluppo particolarmente avanzata è lecito ipotizzare che il rilascio sia imminente e fissato ai primi mesi del 2026.

Come da tradizione, i dispositivi di casa Google saranno i capofila dell’innovazione, anche perché la connettività satellitare NTN richiede un hardware specifico, con un elenco di smartphone ben definito come i Google Pixel serie 9 e i Google Pixel serie 10. A questi si aggiungono anche i Samsung di fascia alta compatibili con l’interfaccia Android One UI 8 tra cui i Galaxy S25, i Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7.