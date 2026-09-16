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Tineco

Giornata con offerte speciali su Amazon. Oggi 16 settembre trovi tanti prodotti in promo con sconti elevati che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Un esempio è il Galaxy S26 che trovi con uno sconto del 27% e risparmi più di 300 euro. Oppure il Google Pixel 10 Pro disponibile con un doppio sconto e il risparmio totale è di 400 euro. Per chi vuole spendere poco c’è il realme P4 Lite ameno di 160 euro e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Non mancano le occasioni per gli elettrodomestici per la casa. La lavapavimenti top di Tineco è disponibile con uno sconto del 30% e il prezzo scende di ben 150 euro. In alternativa è disponibile il robot aspirapolvere lowcost di roborock che trovi con il 40% di sconto. Da oggi tornano anche le offerte sui servizi Amazon: puoi abbonarti gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited senza obbligo di rinnovo. Non perdere queste opportunità e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 16 settembre

Smartphone

Galaxy S26 (offerta esclusiva Amazon e prezzo al minimo)

Super occasione su Amazon per il Galaxy S26 . La versione con memoria da 512 gigabyte è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e il risparmio è di poco superiore ai 300 euro . Hai anche la flessibilità del pagamento in 12 rate a tasso zero . Smartphone che si posiziona nella fascia altissima del mercato grazie a componenti di ultima generazione, a partire dallo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Dimensioni del display che lo rendono anche piuttosto compatto. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2600, mentre nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel.

Super occasione su Amazon per il . La versione con memoria da 512 gigabyte è disponibile su Amazon con uno e il . Hai anche la flessibilità del in . Smartphone che si posiziona nella fascia altissima del mercato grazie a componenti di ultima generazione, a partire dallo da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Dimensioni del display che lo rendono anche piuttosto compatto. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2600, mentre nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Google Pixel 10 Pro (doppio sconto e affare per tutti)

Offerta lampo che ti permette di fare un super affare. Da oggi su Amazon trovi il Google Pixel 10 Pro con un doppio sconto imperdibile . Oltre a quello fisso del 32% che trovi in pagina, puoi anche aggiungere un coupon di 50 euro che si somma in automatico in fase di check-out. Il risparmio totale è di 400 euro e puoi anche attivare il pagamento in 12 rate a tasso zero che alleggerisce l’esborso iniziale. Il telefono è un vero top: schermo Super Actua da 6,3 pollici che lo rende anche molto compatto, processore Tensor G5 ad alte prestazioni e progettato per l’AI, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e un’autonomia che raggiunge le ventiquattro ore.

Offerta lampo che ti permette di fare un super affare. Da oggi su Amazon trovi il con un . Oltre a quello che trovi in pagina, puoi anche un che si somma in automatico in fase di check-out. Il risparmio totale è di 400 euro e puoi anche attivare il a tasso zero che alleggerisce l’esborso iniziale. Il telefono è un vero top: schermo che lo rende anche molto compatto, ad alte prestazioni e progettato per l’AI, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e un’autonomia che raggiunge le ventiquattro ore. Galaxy A57 (offerta speciale e sconto del 27%)

Ottima occasione per il Galaxy A57 , smartphone top di Samsung disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 27% e risparmi poco più di 110 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico e fai un ottimo affare. Lo smartphone, infatti, si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e ha una scheda tecnica molto interessante: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni e pensato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che ti segue per tutto il giorno.

Ottima occasione per il , smartphone top di Samsung disponibile da oggi su Amazon con uno e su quello di listino. Approfitti del minimo storico e fai un ottimo affare. Lo smartphone, infatti, si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e ha una scheda tecnica molto interessante: con refresh rate fino a 120 Hz, ad e pensato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che ti segue per tutto il giorno. moto g67 (30% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Rapporto qualità-prezzo ottimo per il moto g67 . Lo smartphone medio di gamma del produttore statunitense è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e risparmi 100 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Ottimo nella vita di tutti i giorni.

per il . Lo smartphone medio di gamma del produttore statunitense è disponibile su Amazon con uno e . Hai anche la possibilità di il in . Dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con e una che dura per tutto il giorno. Ottimo nella vita di tutti i giorni. realme P4 Lite (33% di sconto e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il realme P4 Lite con uno sconto del 33% e risparmi 80 euro su quello di listino. Il prezzo è inferiore ai 160 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display ultra fluido da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera posteriore con supporto AI e una batteria da 6600 mAh per un’autonomia che può raggiungere i tre giorni con un utilizzo normale.

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolver... 349,00 € -30% 499,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemin... 749,00 € -32% 1.099,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon Smartphone realme P4 Lite 4G, 4GB+128GB, Display LCD HD 120H... 159,99 € -33% 239,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon iPhone 18 Pro 256 GB: – Nero 1.489,00 € Acquista su Amazon Apple AirPods 5 con custodia di ricarica wireless, Auricolar... 169,00 € Acquista su Amazon Samsung Crystal UHD 4K Smart TV 55'' UE55U8090FUXZT, Crystal... 369,00 € -38% 599,00 € Risparmi 230,00 € Acquista su Amazon roborock Q10 S5 Set Robot Aspirapolvere 10.000Pa, Panno Soll... 119,99 € -40% 199,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

Novità Apple

iPhone 18 Pro (prezzo minimo garantito e 12 rate a tasso zero)

I nuovi iPhone 18 Pro sono finalmente arrivati su Amazon e li puoi già pre-ordinare sulla piattaforma di e-commerce. Su Amazon li trovi al " prezzo minimo garantito " e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Acquistandoli oggi li ricevi direttamente a casa. Disponibili in tutte le colorazioni disponibili. Le caratteristiche sono uniche: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion per refresh rate fino a 120 Hz, nuovo processore A20 Pro per prestazioni ancora più elevate, tripla fotocamera posteriore con sensore Fusion principale ad apertura variabile e tanta autonomia in più rispetto al passato.

I nuovi sono finalmente arrivati su Amazon e li puoi già sulla piattaforma di e-commerce. Su Amazon li trovi al " " e hai anche la possibilità di il in Acquistandoli oggi li ricevi direttamente a casa. Disponibili in tutte le colorazioni disponibili. Le caratteristiche sono uniche: con per refresh rate fino a 120 Hz, nuovo per prestazioni ancora più elevate, con sensore Fusion principale ad apertura variabile e tanta autonomia in più rispetto al passato. AirPods 5 (novità e preordine Amazon)

Novità anche per quanto riguarda le cuffie. Apple ha presentato le nuove AirPods 5 , la versione "lowcost" delle sue cuffie top di gamma. Con questo nuovo modello l’azienda di Cupertino porta la cancellazione del rumore su tutta la gamma e la qualità dell’audio resta di livello altissimo. Non manca l’audio spaziale personalizzato per un suono surround. Acquistandole oggi approfitti della " Prenotazione al prezzo minimo garantito " e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Le ricevi direttamente a casa il 18 settembre 2026.

Novità anche per quanto riguarda le cuffie. Apple ha presentato le , la versione "lowcost" delle sue cuffie top di gamma. Con questo nuovo modello l’azienda di Cupertino porta la del su tutta la gamma e la qualità dell’audio resta di livello altissimo. Non manca per un suono surround. Acquistandole oggi approfitti della " " e hai anche la possibilità di il in . Le ricevi direttamente a casa il 18 settembre 2026. Apple Watch 12 (novità e preordine Amazon)

Sulla piattaforma di e-commerce trova posto anche il nuovo Apple Watch 12. Lo smartwatch top del colosso di Cupertino è disponibile con l’opzione "Prenotazione al prezzo minimo garantito" e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Apple ha lavorato molto sul monitoraggio della salute per fornirti tutto il supporto di cui hai bisogno. Acquistandolo oggi lo ricevi direttamente a casa il giorno dell’uscita.

Smartwatch

Galaxy Watch8 (28% di sconto e offerta lampo)

Torna in offerta con il prezzo più basso dell’ultimo periodo il Galaxy Watch8, smartwatch top di Samsung progettato per essere indossato per tutto il giorno. Grazie allo sconto del 28% il risparmio netto è di 100 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Oltre a monitorare i principali parametri vitali in tempo reale, lo smartwatch è uno dei primi a integrare funzioni AI avanzate per migliorare la qualità dei dati raccolti. Supporta più di 90 modalità sportive e hai a disposizione anche un allenatore personale sempre pronto a spronarti.

Smart TV

Smart TV Samsung Crystal da 55 pollici (38% di sconto e offerta lampo)

Super occasione per lo smart TV Samsung Crystal da 55 pollici . Grazie allo sconto del 38% il prezzo scende al minimo storico di questo periodo e il risparmio netto è di 230 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Dotato di un pannello con risoluzione 4K che assicura colori brillanti anche grazie alla presenza del processore Crystal 4K. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Un acquisto best-buy per il tuo salotto.

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Se non hai molto spazio in casa o sei alla ricerca di un TV per la cucina o la camera da letto, questo modello fa al caso tuo. Da oggi su Amazon trovi il televisore Samsung da 40 pollici ad alta risoluzione in offerta con uno sconto del 33% e risparmi 120 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Design compatto con cornici sottilissime e funzioni smart che ti permettono di vedere tutte le tue serie TV preferite.

Prodotti lowcost

Smartwatch Blackview (doppio sconto)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, ecco l’offerta che devi cogliere al volo. Da oggi trovi questo modello Blackview con uno sconto del 70% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro . Lo sconto totale arriva all’80% e lo paghi meno di 40 euro . Schermo AMOLED da 1,43 pollici con luminosità elevata, monitoraggio avanzato della salute e supporta più di 110 modalità di allenamento. Il numero di coupon è limitato: non perdere questa opportunità.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, ecco l’offerta che devi cogliere al volo. Da oggi trovi questo con uno a cui un che ti fa . Lo e lo . Schermo AMOLED da 1,43 pollici con luminosità elevata, monitoraggio avanzato della salute e supporta più di 110 modalità di allenamento. Il numero di coupon è limitato: non perdere questa opportunità. Cuffie lowcost (76% di sconto e prezzo in picchiata)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth, ecco il modello che fa per te. Da oggi trovi questi auricolari wireless in promo con uno sconto del 76% e le paghi solamente 20 euro . Assicurano una buona qualità del suono e si collegano con qualsiasi smartphone. Sono dotate anche della riduzione del rumore, hanno un’autonomia fino a 55 ore ed essendo impermeabili li puoi utilizzare anche quando fuori piove.

Se per le tue nuove cuffie Bluetooth, ecco il modello che fa per te. Da oggi trovi questi auricolari wireless in promo con uno e le . Assicurano una buona qualità del suono e si collegano con qualsiasi smartphone. Sono dotate anche della riduzione del rumore, hanno fino a ed essendo impermeabili li puoi utilizzare anche quando fuori piove. Fire TV Stick 4K Plus (54% di sconto e prezzo al minimo)

Su Amazon trovi ancora scontato il Fire TV Stick 4K Plus, la chiavetta multimediale che rende più intelligente il tuo televisore. Grazie allo sconto del 54% il prezzo scende al minimo storico di quest’ultimo periodo e lo paghi solamente 38,99 euro. Anche per questo modello è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero e la consegna è immediata. Supporta il Wi-Fi 6 per uno streaming senza problemi e puoi vedere i tuoi programmi preferiti con la miglior risoluzione possibile. Con Alexa+ trovi le serie TV più velocemente e hai accesso al nuovo assistente personale di Amazon. Telecomando con Alexa integrata per un controllo ancora più semplificato del tuo televisore e dei dispositivi smart presenti in casa.

Elettrodomestici

roborock Q10 S5 (40% di sconto e costa pochissimo)

Prezzo in picchiata su Amazon per il roborock Q10 S5 che trovi da oggi su Amazon con il 40% di sconto. Dotato di aspirazione HyperForce da 10.000 Pa , gestisce senza difficoltà peli lunghi e detriti anche sui tappeti più spessi, grazie anche alla tecnologia Boost-Intellect che aumenta automaticamente la potenza quando serve. Il sistema di lavaggio VibraRise 2.0 fa vibrare il panno fino a 3.000 volte al minuto, affrontando con facilità anche le macchie più ostinate, mentre il doppio sistema anti-groviglio riduce al minimo gli intasamenti causati da capelli e peli. La navigazione LiDAR PreciSense con tecnologia Reactive Tech garantisce un’esperienza di pulizia davvero hands-free. Un ottimo equilibrio tra prestazioni e prezzo per chi cerca un robot completo senza spendere cifre folli.

Prezzo in picchiata su Amazon per il che trovi da oggi su Amazon con il 40% di sconto. Dotato di , gestisce senza difficoltà peli lunghi e detriti anche sui tappeti più spessi, grazie anche alla tecnologia Boost-Intellect che aumenta automaticamente la potenza quando serve. Il sistema di lavaggio fa vibrare il panno fino a 3.000 volte al minuto, affrontando con facilità anche le macchie più ostinate, mentre il doppio sistema anti-groviglio riduce al minimo gli intasamenti causati da capelli e peli. La navigazione con tecnologia Reactive Tech garantisce un’esperienza di pulizia davvero hands-free. Un ottimo equilibrio tra prestazioni e prezzo per chi cerca un robot completo senza spendere cifre folli. Tineco Floor One S7 Stretch Ultra (risparmi 150 euro e prezzo al minimo)

La lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch Ultra scende del 30% su Amazon, con un risparmio di 150 euro sul prezzo di listino. Il design HyperStretch si inclina fino a 180° senza compromettere la potenza di aspirazione, per raggiungere agevolmente lo spazio sotto i mobili e negli spazi più angusti, con un’altezza di soli 13 cm in posizione distesa. Il design DualBlock Anti-Tangle , grazie a un pettine frontale che intercetta i grovigli già in fase di aspirazione, risolve alla radice il problema di capelli e peli di animali. Il sistema di autopulizia lava e asciuga il rullo a 85°C al termine di ogni utilizzo, mentre l’autonomia arriva fino a 50 minuti grazie alla batteria migliorata.

La su Amazon, con un risparmio di 150 euro sul prezzo di listino. Il design si inclina fino a senza compromettere la potenza di aspirazione, per raggiungere agevolmente lo spazio sotto i mobili e negli spazi più angusti, con un’altezza di soli in posizione distesa. Il design , grazie a un pettine frontale che intercetta i grovigli già in fase di aspirazione, risolve alla radice il problema di capelli e peli di animali. Il sistema di autopulizia lava e asciuga il rullo a al termine di ogni utilizzo, mentre l’autonomia arriva fino a grazie alla batteria migliorata. Asciugatrice Candy Rapidò (affare per tutta la famiglia)

L’ asciugatrice Candy Rapidò con cestello da 8 kg è in promo su Amazon con uno sconto del 27% , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il sistema a pompa di calore inverter assicura un consumo di energia molto basso, circa un terzo di quanto richiesto da un’asciugatrice a condensazione tradizionale, permettendo di usarla anche in contemporanea con la lavatrice senza far saltare la corrente. Offre cicli rapidi per velocizzare il bucato quotidiano, con la funzione Kilo Detector che regola automaticamente durata e consumi in base al peso reale del carico. Grazie alla connettività Wi-Fi con app hOn, è possibile controllare l’asciugatrice da remoto e scaricare cicli aggiuntivi, mentre il sistema EasyCase semplifica la raccolta dell’acqua di condensa.

L’ con da è in promo su Amazon con uno , con la possibilità di il in . Il assicura un consumo di energia molto basso, circa un terzo di quanto richiesto da un’asciugatrice a condensazione tradizionale, permettendo di usarla anche in contemporanea con la lavatrice senza far saltare la corrente. Offre per velocizzare il bucato quotidiano, con la funzione che regola automaticamente durata e consumi in base al peso reale del carico. Grazie alla connettività con app hOn, è possibile controllare l’asciugatrice da remoto e scaricare cicli aggiuntivi, mentre il sistema semplifica la raccolta dell’acqua di condensa. Robot da cucina Kenwood MultiPro (42% di sconto e costa quasi la metà)

Il robot da cucina Kenwood MultiPro Compact scende del 42% su Amazon, restando sotto i 70 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Il robot compatto, pensato per chi ha poco spazio in cucina, integra un motore da 800W capace di gestire senza sforzo tritature, impasti, hamburger fatti in casa e maionese fresca. La ciotola da 2,1 litri in plastica trasparente permette di monitorare la lavorazione, mentre il tubo di alimentazione centrale consente di tritare, affettare e grattugiare direttamente con 2 velocità più funzione Pulse per un controllo preciso. In dotazione trovi anche un frullatore da 1,2 litri per frullati e vellutate e uno spremiagrumi integrato.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

AUDIBLE – DUE MESI GRATIS

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