Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Sfogli un catalogo virtuale infinito, eppure la sensazione è quella di non andare mai a parare da nessuna parte. Sensazione che può sfociare persino nel cosiddetto dating burnout, un vero e proprio “esaurimento emotivo” derivante dalla ricerca seriale di partner sulle piattaforme digitali.

Chi cerca una connessione umana autentica, in sostanza, finisce per adottare la logica del “carrello online”, fredda e vacua. Ad approfondire l’argomento è un interessante studio, secondo cui la chiave per non soccombere alle dinamiche delle dating app risiede nel riaffermare la propria autonomia decisionale. Come? Applicando cinque strategie scaccia-frustrazione.

Il paradosso delle dating app

L’interazione con queste app vive un paradosso: sono create per connettere le persone, portandole a uscire dalla propria comfort zone e dalle solite cerchie, ma finiscono spesso per generare stanchezza emotiva e disillusione. L’utente medio che si approccia a questi servizi vi accede convinto di impiegare pochi minuti per ottenere un risultato e, invece, si ritrova come “intrappolato” nello scrolling.

Lo studio approfondisce proprio questo divario tra bisogni affettivi e architettura algoritmica, provando a dare delle soluzioni per non soccombere alla logica spietata delle app di dating. A condurlo sono stati Stefania Masè, professoressa associata di marketing e comunicazione (IPAG Business School), Alisa Minina Jeunemaître, professoressa associata di marketing (EM Lyon Business School), e Jamie Smith, professore di marketing (Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas).

Nella loro indagine, i ricercatori hanno documentato che gli utenti di queste piattaforme tendenzialmente oscillano tra tre approcci contrastanti. Il primo quello “romantico”: semplicemente, uso l’app di dating per costruire fiducia, con l’obiettivo di creare un legame duraturo, anche prendendomi del tempo. Il secondo è l’approccio “shopping” e non è difficile capire a cosa si riferisca: scrollo e swipo come se consultassi un catalogo di prodotti, scelgo quelli più interessanti e mantengo più porte aperte. E poi c’è l’approccio “sistemico” (o “passivo”) che, in soldoni, consiste nell’assecondare passivamente i meccanismi dell’app: la apro, sbircio, faccio match, ma senza pensare a obiettivi a lungo termine.

È evidente che siano tre concezioni inconciliabili, eppure spesso convivono nella stessa persona: “Qualcuno potrebbe sperare in una relazione duratura, filtrando i profili come un acquirente attento. Un altro potrebbe apprezzare gli incontri occasionali, ma non gradire la sensazione di essere costretto a prendere decisioni rapide e continue”, spiegano gli autori.

E, così, si finisce per incappare nel disagio del cosiddetto choice overload (“sovraccarico di scelta”): catalogare persone come merci genera insoddisfazione e svuota l’esperienza di ogni emozione e autenticità.

Non esiste una formula segreta per trovare il partner perfetto sulle dating app (ammesso che esista). Lo studio, però, suggerisce cinque modi per evitare che siano le piattaforme a dettare ritmi e regole della nostra vita sentimentale.

Chiarire le proprie intenzioni

“Decidete cosa volete prima di iniziare a scorrere i profili. Un’app può suggerire persone da incontrare, ma non può decidere quale tipo di relazione sia importante per voi”. Banale, vi direte, eppure non lo è. La prima strategia suggerita dagli autori consiste, semplicemente, nello stabilire con esattezza i propri desideri e le proprie intenzioni, già prima di aprire la app sullo smartphone.

“Voglio un legame stabile, un’avventura occasionale o semplici conoscenze?”. Rispondere a questa domanda ci protegge dalla deriva di una ricerca casuale e completamente senza senso.

Se la conversazione con un match decolla, esprimere reciprocamente le proprie intenzioni evita ogni ambiguità e, non meno importante, di investire emotivamente (e in termini di tempo) su qualcosa che non fa al caso proprio.

Fissare dei limiti di tempo

A proposito di tempo, è su questo punto che si concentra la seconda strategia: fissare dei limiti per contrastare il compulsive swiping (o scrolling). Non è un aspetto da sottovalutare e a dirlo è un altro studio, altrettanto interessante, che ha dimostrato empiricamente come l’accumulo seriale di profili provochi affaticamento cognitivo ed effetti psicologici avversi a lungo termine.

Tornando all’indagine di Masè e colleghi, salta agli occhi l’esperienza di uno dei 21 soggetti partecipanti. Una donna di nome Rose ha imposto a sé stessa un “divieto di scorrimento” per concentrarsi sulle persone che le interessavano davvero: “Più profili e più match non avvicinano necessariamente a una connessione significativa”.

Ridimensionare l’autorità dell’algoritmo

Spesso si tende a caricare l’algoritmo di un’autorità che, in realtà, non possiede e non dovrebbe avere. Tanti match non ci rendono persone più interessanti o migliori, così come pochi match non sono indicatori negativi. Questo approccio rende vulnerabili, alimenta ansie e frustrazione. Misurare il proprio valore attraverso la quantità di “affinità” può avere conseguenze negative sul benessere mentale: non è da questo che dovrebbe dipendere la nostra autostima.

Un profilo su Tinder, Hinge o su qualunque altra dating app è solo una scheda sintetica che non fotografa la reale complessità di una persona: “Un match è un motivo per iniziare una conversazione, non la prova che una relazione funzionerà. E soprattutto, la mancanza di match non è una misura del proprio valore”.

Portare la conoscenza dal virtuale al reale

Proseguendo con i punti individuati dallo studio di Masè e colleghi, questo suggerisce che una buona strategia risieda nel trasferire la conoscenza nel mondo reale, o comunque su canali più “diretti” rispetto alla app di dating in sé, come può essere la chat di WhatsApp, tanto per fare l’esempio più comune. Ridurre la “distanza”, in sostanza, ci aiuta a idealizzare meno la persona con cui interagiamo.

In breve: tirarla troppo per le lunghe nell’ambiente “virtuale” è controproducente. Restare entro i confini e i limiti di una app sottopone la conversazione e il legame stesso alla costante concorrenza di nuovi profili, ostacolando quella sintonia e quella confidenza che poi sono alla base di un rapporto.

Il senso dello studio è chiaro: trattare l’app come un’introduzione, non come l’intera relazione.

Riaffermare la propria sovranità psicologica

Infine, un ultimo punto, forse il più importante: riaffermiamo la nostra sovranità psicologica, rispetto ai meccanismi della piattaforma.

Prendersi pause o cancellare temporaneamente il profilo quando cercare una connessione comincia a sembrare solo un gioco è una scelta fondamentale per tutelarsi.

“Battere” le app di incontri in realtà è molto più semplice di quanto si pensi. Basta cambiare approccio, come suggerisce lo studio, smettendo di subire passivamente un’architettura digitale che è studiata e programmata per trattenere la nostra attenzione e tornando a considerare il software per quello che è: un semplice strumento.

Nessun codice, per quanto sofisticato, può calcolare la chimica di un legame o stabilire cosa cerchiamo davvero in un’altra persona. La vera vittoria non consiste nell’accumulare un numero record di match, ma nel riprendere in mano il timone, decidendo non solo quando usare la app ma, paradossalmente, quando smettere di farlo.

Bibliografia: