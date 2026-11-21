Amflow UE Carbon Pro recensione: la e-bike da città con cambio automatico e intelligenza superiore
Telaio in carbonio, cambio elettronico automatico e batteria da 600 Wh: la prima city bike di Amflow porta in città la tecnologia Avinox.
Per anni la bicicletta elettrica è stata una bici normale con un motore, qualche livello di assistenza e una batteria da ricordarsi di caricare. L’Amflow UE Carbon Pro prova a cambiare questa abitudine: chi si sposta in città non dovrebbe più occuparsi della bici, ma solo di arrivare a destinazione.
L’Amflow UE Carbon Pro è una e-bike urbana di fascia premium con telaio in carbonio, già disponibile in Italia al prezzo di listino di 3.499 euro. Si rivolge a chi usa la bici ogni giorno per lavoro, commissioni e spostamenti in famiglia, e promette una guida senza pensieri grazie al cambio elettronico automatico, al motore Avinox M2 e alla batteria da 600 Wh.
Basta pensare alle scene di ogni giorno: la salita dopo il semaforo, la marcia sbagliata, la catena che sporca i pantaloni, la sella troppo alta quando ci si ferma. Sono piccoli intoppi che trasformano un tragitto breve in una sequenza di decisioni. Qui la maggior parte di queste decisioni le prende la bici.
Amflow UE Carbon Pro
Il marchio è Amflow, nato nel 2023 e finora noto per le mountain bike elettriche, mentre il motore appartiene al sistema Avinox, sviluppato sfruttando anche l'esperienza di DJI. Nella versione Pro la trasmissione è un mozzo elettronico con cinghia, senza catena.
Uso da anni una e-bike Schott, pagata poco più di 3.000 euro, di qualità costruttiva paragonabile. Il confronto è utile: la differenza non sta nei materiali, ma nell'intelligenza. Vediamo come si comporta in città, cosa sa fare e a chi è davvero adatta.
- Cambio elettronico automatico a 3 rapporti
- Cinghia Gates senza manutenzione
- Modo Auto molto efficace
- Sella regolabile dal manubrio
- Ricarica completa in circa 2 ore e 30
- Prezzo da fascia premium
- Autonomia reale sotto il dato dichiarato
- Solo 3 rapporti contro i 10 della versione Carbon
- Affidabilità nel lungo periodo da verificare
Il telaio in carbonio bianco lunare pesa solo 2,35 kg ed è alla base dei 20,9 kg dichiarati per la bici senza portapacchi, parafanghi e cavalletto. Il tubo obliquo è basso, quindi si sale in sella con un semplice passo, e la posizione di guida è quasi eretta, vicina ai 90 gradi.
Le gomme Maxxis 26x2.0, la forcella da 65 mm con blocco e il reggisella ammortizzato da 30 mm addolciscono buche e pavé, mentre i freni idraulici Magura MT A2 con dischi da 180 mm fermano la bici con sicurezza.
La taglia unica è pensata per chi è alto da 155 a 190 cm, grazie a due attacchi manubrio intercambiabili, e nel 2027 arriverà una versione ridotta.
Per il carico, il portapacchi anteriore sopporta 20 kg e quello posteriore 27 kg, con interfaccia MIK HD per borse e seggiolini.
Il motore Avinox M2 offre 110 Nm di coppia nominale e 125 Nm di picco, con 1.100 W di potenza massima e un rumore sotto i 45 dBA. Il controllo di trazione interpreta come si pedala e dosa la spinta alla partenza, evitando strappi nel traffico.
La vera novità è il cambio: un mozzo elettronico a 3 rapporti nella ruota posteriore, con cinghia Gates in carbonio al posto della catena, che cambia marcia anche da fermi.
Nella modalità Auto la bici legge pendenza e fatica e sceglie da sola rapporto e livello di assistenza: dopo pochi chilometri ci si dimentica di averne bisogno.
L'Auto Boost aggiunge spinta extra nelle salite ripide e nelle ripartenze a pieno carico, fino al 30% di pendenza. Restano disponibili anche Eco, Turbo e Boost manuali.
La configurazione avviene con l'app Avinox Ride, con menu che ricordano quelli di una action cam. Con l'Apple Watch si controllano lo stato della bici e i dati sulla salute, mentre una fascia cardio permette di scegliere la zona di battito che l'assistenza deve rispettare: la bici si adatta all'allenamento.
Si può collegare anche una action cam DJI Osmo, avviando le riprese dal display, e poi sincronizzare video, velocità e pendenza in fase di montaggio. L'app unisce più tratte e gestisce più bici con un solo account, senza limiti, tramite codice QR.
I modelli europei non hanno il modulo SIM delle versioni cinesi e si affidano al collegamento con lo smartphone, che nell'uso quotidiano è più che sufficiente.
Quando si lascia in strada una bici da 3.499 euro, il pensiero va ai furti, e Amflow ha preparato più barriere. Se si attiva il codice di sicurezza, la bici non si può usare senza sblocco, che si fa anche avvicinando lo smartphone al centro di controllo con l'NFC.
Una sola chiave chiude telaio e batteria, il lucchetto a ferro di cavallo da 10 mm ha la certificazione ART 2-Star, la modalità Smarrito blocca i componenti e con Dov'è di Apple si vede la posizione.
Le luci Avinox si accendono da sole al calare del buio e quella posteriore diventa più intensa in frenata. Il supporto per lo smartphone ricarica a 15 W senza fili o a 20 W con cavo USB-C.
La batteria Avinox RS600 da 600 Wh è estraibile e consente di fissare un limite di carica per proteggerne la salute nel tempo. Il costruttore dichiara fino a 132 km, misurati però in laboratorio: modalità Eco, 21 km/h, strada piana e ciclista da 80 kg.
Non abbiamo percorso un tragitto intero da 132 km, ma con salite significative la proiezione realistica è di 95-100 km, un risultato comunque eccellente per una bici da città.
Nei nostri test la ricarica completa ha richiesto circa 2 ore e 30 minuti, vicino alle 2 ore e 23 minuti dichiarati con il caricatore opzionale da 508 W. Quello incluso in confezione è da 168 W.
Amflow UE Carbon Pro
L'Amflow UE Carbon Pro convince per il cambio automatico, per l'assistenza Auto che dosa la spinta da sola, per la cinghia senza manutenzione, per la sella regolabile dal manubrio e per la sicurezza ben pensata, con sblocco via NFC.
Il prezzo è da fascia premium, l'autonomia reale con le salite si ferma sui 95-100 km, i rapporti sono solo 3 e la tenuta nel lungo periodo resta da verificare.
Con 3.499 euro si acquista la e-bike urbana più intelligente che abbiamo guidato, con una qualità complessiva che ci ha colpiti. Se usi la bici ogni giorno in città e vuoi smettere di occuparti di marce, luci e furti, è la scelta giusta. Chi cerca una bici essenziale può restare su modelli più semplici, a prezzo inferiore.
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