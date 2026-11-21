TOTALE PUNTI 9 Amflow UE Carbon Pro Il marchio è Amflow, nato nel 2023 e finora noto per le mountain bike elettriche, mentre il motore appartiene al sistema Avinox, sviluppato sfruttando anche l'esperienza di DJI. Nella versione Pro la trasmissione è un mozzo elettronico con cinghia, senza catena. Uso da anni una e-bike Schott, pagata poco più di 3.000 euro, di qualità costruttiva paragonabile. Il confronto è utile: la differenza non sta nei materiali, ma nell'intelligenza. Vediamo come si comporta in città, cosa sa fare e a chi è davvero adatta.

PRO Cambio elettronico automatico a 3 rapporti

Cinghia Gates senza manutenzione

Modo Auto molto efficace

Sella regolabile dal manubrio

Ricarica completa in circa 2 ore e 30 CONTRO Prezzo da fascia premium

Autonomia reale sotto il dato dichiarato

Solo 3 rapporti contro i 10 della versione Carbon

Affidabilità nel lungo periodo da verificare

Design e comfort VOTO: 9 Il telaio in carbonio bianco lunare pesa solo 2,35 kg ed è alla base dei 20,9 kg dichiarati per la bici senza portapacchi, parafanghi e cavalletto. Il tubo obliquo è basso, quindi si sale in sella con un semplice passo, e la posizione di guida è quasi eretta, vicina ai 90 gradi. Le gomme Maxxis 26x2.0, la forcella da 65 mm con blocco e il reggisella ammortizzato da 30 mm addolciscono buche e pavé, mentre i freni idraulici Magura MT A2 con dischi da 180 mm fermano la bici con sicurezza. La taglia unica è pensata per chi è alto da 155 a 190 cm, grazie a due attacchi manubrio intercambiabili, e nel 2027 arriverà una versione ridotta. Per il carico, il portapacchi anteriore sopporta 20 kg e quello posteriore 27 kg, con interfaccia MIK HD per borse e seggiolini.

Motore e cambio VOTO: 10 Il motore Avinox M2 offre 110 Nm di coppia nominale e 125 Nm di picco, con 1.100 W di potenza massima e un rumore sotto i 45 dBA. Il controllo di trazione interpreta come si pedala e dosa la spinta alla partenza, evitando strappi nel traffico. La vera novità è il cambio: un mozzo elettronico a 3 rapporti nella ruota posteriore, con cinghia Gates in carbonio al posto della catena, che cambia marcia anche da fermi. Nella modalità Auto la bici legge pendenza e fatica e sceglie da sola rapporto e livello di assistenza: dopo pochi chilometri ci si dimentica di averne bisogno. L'Auto Boost aggiunge spinta extra nelle salite ripide e nelle ripartenze a pieno carico, fino al 30% di pendenza. Restano disponibili anche Eco, Turbo e Boost manuali.

Connettività e app VOTO: 9 La configurazione avviene con l'app Avinox Ride, con menu che ricordano quelli di una action cam. Con l'Apple Watch si controllano lo stato della bici e i dati sulla salute, mentre una fascia cardio permette di scegliere la zona di battito che l'assistenza deve rispettare: la bici si adatta all'allenamento. Si può collegare anche una action cam DJI Osmo, avviando le riprese dal display, e poi sincronizzare video, velocità e pendenza in fase di montaggio. L'app unisce più tratte e gestisce più bici con un solo account, senza limiti, tramite codice QR. I modelli europei non hanno il modulo SIM delle versioni cinesi e si affidano al collegamento con lo smartphone, che nell'uso quotidiano è più che sufficiente.

Sicurezza e luci VOTO: 9 Quando si lascia in strada una bici da 3.499 euro, il pensiero va ai furti, e Amflow ha preparato più barriere. Se si attiva il codice di sicurezza, la bici non si può usare senza sblocco, che si fa anche avvicinando lo smartphone al centro di controllo con l'NFC. Una sola chiave chiude telaio e batteria, il lucchetto a ferro di cavallo da 10 mm ha la certificazione ART 2-Star, la modalità Smarrito blocca i componenti e con Dov'è di Apple si vede la posizione. Le luci Avinox si accendono da sole al calare del buio e quella posteriore diventa più intensa in frenata. Il supporto per lo smartphone ricarica a 15 W senza fili o a 20 W con cavo USB-C.

Autonomia e ricarica VOTO: 8 La batteria Avinox RS600 da 600 Wh è estraibile e consente di fissare un limite di carica per proteggerne la salute nel tempo. Il costruttore dichiara fino a 132 km, misurati però in laboratorio: modalità Eco, 21 km/h, strada piana e ciclista da 80 kg. Non abbiamo percorso un tragitto intero da 132 km, ma con salite significative la proiezione realistica è di 95-100 km, un risultato comunque eccellente per una bici da città. Nei nostri test la ricarica completa ha richiesto circa 2 ore e 30 minuti, vicino alle 2 ore e 23 minuti dichiarati con il caricatore opzionale da 508 W. Quello incluso in confezione è da 168 W.