Amazon, taglio di prezzo sulla lavapavimenti smart Dreame H14

Maxi sconto sulla lavapavimenti con pulizia automatica, potente aspirazione da 18 000 Pa, spazzola a 60 °C e asciugatura in 5 minuti

Amazon, taglio di prezzo sulla lavapavimenti smart Dreame H14 Amazon

Su Amazon è attiva un’offerta di rilievo per il DREAME H14 Pro, un lavapavimenti cordless che combina praticità e risultati rapidi. Parliamo di uno sconto del 40% con accesso diretto all’offerta: scopri lo sconto del 40%. Il prezzo attuale è di 299,00€.

Questo modello punta a semplificare la routine: aspira e lava insieme, asciuga il pavimento in tempi brevi e si muove con grande agilità anche sotto i mobili grazie al design piatto a 180°. È facile da usare, supportato da funzioni intelligenti e da un controllo via app per monitoraggio e gestione. La spazzola si auto-pulisce e si asciuga rapidamente, mentre la regolazione automatica del detergente aiuta a dosare al meglio i consumi. Un alleato efficace anche in case con animali, con cattura dei peli e superfici senza aloni.

DREAME H14 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il DREAME H14 Pro è disponibile su Amazon a 299,00€ con sconto del 40%. Un taglio di prezzo consistente su un prodotto orientato a velocità e praticità d’uso, con accesso immediato alla promozione dal link ufficiale. Se cerchi un lavapavimenti tutto-in-uno capace di ottimizzare i tempi domestici, questa offerta rappresenta un’ottima opportunità.

DREAME H14 Pro: le caratteristiche tecniche

Il design piatto a 180° consente di arrivare sotto letti e mobili bassi, mentre il Liquid Separation Motor protegge il motore dal reflusso. La macchina offre aspirazione da 18.000 Pa per lo sporco umido e secco e una velocità dei mop fino a 520 giri/min, con pulizia dei bordi su entrambi i lati. Il sistema GlideWheel assiste i movimenti, rendendo più agevoli anche le manovre all’indietro.

La spazzola esegue auto-pulizia e sterilizzazione con acqua a 60 °C, seguite da una asciugatura rapida in 5 minuti, così da ridurre manutenzione e odori. Il serbatoio del detergente da 120 ml gestisce il dosaggio automatico in base al livello di sporco, mentre tramite app Dreamehome puoi personalizzare funzioni e tenere sotto controllo lo stato dei componenti.

L’autonomia arriva fino a 40 minuti in modalità Auto (circa 29 minuti in Ultra). Tra le specifiche: 400W di potenza, capacità 880 ml, filtro HEPA, funzionamento wet/dry, rumorosità di 76 dB e peso di circa 5,7 kg. In sintesi, un lavapavimenti cordless completo che spicca per design piatto a 180°, igienizzazione a caldo e gestione smart via app.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

