Amazon, taglio di prezzo da non perdere per questo monitor da 27’’

Monitor gaming da 27'' con Rapid IPS 4K a 160 Hz e HDR400: l’MSI MAG 274URFW oggi è al centro di un’offerta con sconto del 45% su Amazon, da non perdere

Amazon

L’offerta giusta per chi cerca un monitor gaming capace di coniugare fluidità e qualità d’immagine. Su Amazon, l’MSI MAG 274URFW è protagonista di uno sconto del 45% che rende l’acquisto particolarmente interessante.

Nell’uso quotidiano colpisce per i colori ricchi e per la fluidità, con un pannello che limita efficacemente le scie nelle scene in rapido movimento. È una soluzione versatile anche per la produttività, con spazio a schermo per affiancare più finestre e la comodità di un hub USB integrato. In sintesi, un prodotto maturo che unisce comfort visivo, resa cromatica e reattività, con una connettività ampia per aggiornare senza compromessi la propria postazione.

MSI MAG 274URFW

MSI MAG 274URFW: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il MSI MAG 274URFW è in offerta a 299,99€ con sconto del 45%. Considerando la riduzione, il risparmio è nell’ordine di circa 245€ rispetto al prezzo di listino. Un taglio importante che rende questo modello tra le proposte più allettanti per chi desidera un pannello premium senza spendere una fortuna.

MSI MAG 274URFW

MSI MAG 274URFW: le caratteristiche tecniche

Il punto forte è il pannello Rapid IPS da 27" con risoluzione UHD (3840 x 2160): un mix che offre definizione elevata e tempi di risposta minimi, fino a 0,5 ms (GtG, Min.), accompagnati da una frequenza di aggiornamento a 160 Hz per movimenti sempre fluidi. Il design "senza cornice" ottimizza l’esperienza multi-monitor e gli ampi angoli di visione (178°) migliorano la fruibilità da diverse posizioni.

Sul fronte della qualità d’immagine, spiccano un’ampia copertura colore con 133% sRGB e il supporto a 1,07 miliardi di colori (8-bit + FRC). Presenti le tecnologie Anti-Flicker e riduzione della luce blu per contenere l’affaticamento visivo, oltre alla certificazione VESA DisplayHDR 400 per un range dinamico più ampio. La funzione MSI AI Vision interviene in modo intelligente migliorando dettagli nelle aree scure e ottimizzando luminosità e colori; il contrasto nativo è 1000:1 con Contrasto Dinamico 100M:1.

Completa il quadro una connettività moderna: HDMI 2.1 (UHD@160Hz) con CEC, DisplayPort 1.4a e USB Type-C, oltre a un hub USB 3.0. L’ergonomia è curata con un joystick a 5 vie per i menu e un supporto regolabile su 4 direzioni, così da adattare il setup alle proprie abitudini. Un pacchetto completo per chi cerca prestazioni e comfort in un unico schermo.

MSI MAG 274URFW