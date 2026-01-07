Amazon, super sconto del 50% sulla dashcam 2K con visione notturna

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Dashcam compatta con visione notturna, Wi‑Fi, G‑Sensor e loop: l’offerta su Amazon applica uno sconto del 50% (e un risparmio di 30€) per l'acquisto

Se cerchi una dashcam compatta e discreta, KAWA Dashcam Auto 2K è in offerta con uno sconto del 50%. A questo prezzo diventa una soluzione interessante per chi desidera una camera da cruscotto che svolga bene il suo compito, con una resa d’immagine convincente e un rapporto qualità-prezzo che spicca nella quotidianità. Per approfittarne, ecco il link diretto all’offerta.

Il formato ridotto la rende poco invasiva alla guida e facile da integrare nell’abitacolo, ideale per chi vuole documentare i propri spostamenti senza attirare l’attenzione. Una soluzione che punta alla sostanza: semplice da usare e pronta a registrare ciò che conta.

KAWA Dashcam Auto 2K: prezzo, offerta e sconto Amazon

Al momento la KAWA Dashcam Auto 2K è proposta su Amazon a 29,99€ con sconto del 50%. Un taglio di prezzo che rende l’acquisto particolarmente conveniente per chi desidera proteggersi alla guida con una videocamera affidabile e dal design poco appariscente.

Se ti interessa cogliere l’occasione, ti consigliamo di agire in fretta: a questa cifra è una scelta sensata per aggiungere sicurezza e registrazioni chiare ai tuoi viaggi.

KAWA Dashcam Auto 2K: le caratteristiche tecniche

La KAWA Dashcam Auto 2K registra in 1296P/30fps e integra tecnologie come WDR e 3DNR per gestire meglio le condizioni di luce complesse, insieme alla Super Visione Notturna per riprese più nitide al buio. L’obiettivo grandangolare da 145° amplia il campo inquadrato, mentre la struttura girevole a 360° aiuta a centrare sempre la scena. Il design compatto e "nascosto" la rende discreta sul parabrezza.

Grazie al Wi‑Fi integrato e al controllo via app KAWA Auto puoi visualizzare lo streaming live a 360°, gestire i file e condividere rapidamente i momenti salienti. La registrazione in loop sovrascrive i filmati più datati sulla microSD (non inclusa), mentre il G‑Sensor attiva la registrazione di emergenza e protegge i video critici. I filmati vengono salvati in formato MP4.

Tra gli altri elementi spiccano il supercondensatore, il display LCD, il montaggio su parabrezza e il modello KAWA D5. In confezione trovi, tra gli altri, dash cam, cavo integrato nel caricabatterie, manuale d’uso e pellicola statica trasparente. Dimensioni di riferimento: 12 × 10 × 5 cm per 200 g.

