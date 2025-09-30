Amazon, super promo sul robot aspirapolvere con stazione autosvuotante

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L’offerta di oggi su Amazon rende il Roborock Q7 L5+ Set un vero best buy per chi cerca un robot completo con base di svuotamento e mappatura avanzata. Grazie a uno sconto del 45% il prezzo scende a 219,99€, un valore estremamente competitivo per un 2‑in‑1 con tecnologie di fascia alta.

Tra i punti di forza spiccano l’aspirazione HyperForce da 8.000 Pa, la navigazione LiDAR a 360° e la funzione combinata aspirapolvere + lavapavimenti con gestione intelligente dell’acqua. Il set include la stazione di svuotamento automatico con sacchetto da 2,7L per arrivare fino a 7 settimane senza interventi, ideale per famiglie e proprietari di animali.

Se cerchi un alleato affidabile e smart, questa proposta unisce potenza, autonomia e automazione a un prezzo difficilmente eguagliabile nella categoria.

roborock Q7 L5+ Set: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il roborock Q7 L5+ Set è proposto a 219,99€ grazie a uno sconto del 45%. Il risparmio è di 179,99 euro rispetto al prezzo pieno, un taglio importante per un robot con base autosvuotante e mappatura di precisione.

In rapporto alle specifiche tecniche, questo prezzo è particolarmente competitivo per chi desidera un sistema 2‑in‑1 con forte capacità di aspirazione e gestione smart. Per approfittare dell’offerta puoi acquistare direttamente dal link dedicato in alto, così da non perdere la promo in corso.

roborock Q7 L5+ Set: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è l’aspirazione HyperForce da 8.000 Pa, progettata per rimuovere polvere, detriti e peli da pavimenti duri e tappeti con grande efficacia. La funzione 2 in 1 consente di aspirare e lavare in un’unica passata, con 3 livelli d’acqua per adattarsi ai diversi tipi di superficie.

L’autonomia arriva fino a 150 minuti, coprendo fino a 220㎡ in modalità lavaggio e 170㎡ in modalità aspirazione. La navigazione LiDAR a 360° mappa la casa rapidamente e con precisione, memorizzando fino a 3 mappe per pulizie multi‑livello ottimizzate.

L’algoritmo di percorso intelligente migliora la copertura degli angoli e riduce il rumore da attrito delle spazzole. La stazione di svuotamento automatico con sacchetto da 2,7L offre fino a 7 settimane senza svuotare manualmente il contenitore.

Il robot supera agevolmente soglie fino a 2 cm, passando da una stanza all’altra senza intoppi. È compatibile con i comandi vocali: puoi avviare la pulizia usando Alexa o Google Home. Il controllo via app Roborock permette di programmare orari, creare No-Go Zone e personalizzare la pulizia in base alle esigenze.

La rumorosità è di 60 dB, con filtri multistrato e guarnizioni anti‑allergeni per una gestione efficace della polvere. Tra le caratteristiche speciali figurano la mappatura e navigazione laser di precisione, la ricarica automatica e la modalità Boost sui tappeti.

Le dimensioni sono 49,7 x 32,5 x 26 cm con un peso di 4,8 kg, adatto a muoversi agilmente in ambienti domestici. L’autonomia dichiarata è di 2 ore e 30 minuti, sufficiente per coprire superfici estese senza frequenti ricariche.

