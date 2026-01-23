Amazon, super promo sugli Smart Tag per Android: 70% di sconto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Tracker Android IP68 con Google Find Hub e batteria oltre 1 anno: set da 4 in sconto, ideale per chiavi, bagagli e portafogli.

Se cerchi un modo pratico per ritrovare chiavi, bagagli e portafogli, Android Smart Tag oggi è protagonista di una super offerta su Amazon con sconto del 70%. A questo prezzo diventa un accessorio da prendere al volo: configurazione immediata con smartphone Android, tracciamento accurato grazie all’ecosistema Google e utilizzo quotidiano senza pensieri grazie al design compatto e alla custodia protettiva inclusa. La resistenza IP68 e l’altoparlante integrato rendono il ritrovamento rapido anche in contesti affollati. Scopri l’offerta dal link diretto.

Tra i punti forti spiccano gli avvisi quando un oggetto si allontana, la modalità smarrito che sfrutta la rete "Trova il mio dispositivo" e una batteria sostituibile con autonomia che supera l’anno: funzionalità che riducono lo stress della ricerca e aumentano la sicurezza in viaggio come nella vita di tutti i giorni.

Android Smart Tag: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Android Smart Tag è proposto a 29,99€ con sconto del 70%. Il taglio di prezzo si traduce in un risparmio di circa 70 euro rispetto al listino. Considerando che si tratta di una confezione da 4 unità di colore nero, il valore complessivo dell’offerta è particolarmente interessante per chi desidera coprire più oggetti in una volta sola.

Android Smart Tag: le caratteristiche tecniche

Questo tracker è pensato per l’ecosistema Android e si integra con l’app Google Find Hub. Grazie al Bluetooth e all’altoparlante da circa 80–100 dB, facilita il ritrovamento degli oggetti nelle vicinanze. Il promemoria di oblio segnala quando l’oggetto si allontana dallo smartphone (circa 20 metri), così riduci al minimo il rischio di dimenticanze.

Con la modalità smarrito, il ritrovamento sfrutta la rete "Trova il mio dispositivo", basata su miliardi di device Android: quando il tag viene rilevato, ricevi una notifica automatica con la posizione aggiornata. Un aiuto concreto in luoghi affollati come aeroporti o stazioni.

La costruzione è certificata IP68, quindi resistente ad acqua e polvere. La batteria sostituibile CR2032 offre oltre 365 giorni di autonomia, con avviso quando è ora di cambiarla. La gestione dei dati è pensata per la privacy: rete e app sono anonime e crittografate, senza memorizzare la cronologia direttamente sul localizzatore. Nella confezione trovi anche una custodia protettiva; il prodotto è a marchio Ajblg.

