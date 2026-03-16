Amazon, super 47% di sconto sul ripetitore WiFi per tutta la casa

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Dual-band AC1200, WPS rapido e porta Ethernet: MERCUSYS ME30 è oggi in promozione con uno sconto importante. Copertura WiFi stabile e semplice.

Amazon

Se cerchi un Ripetitore WiFi pratico e dal prezzo accessibile, il MERCUSYS ME30 è oggi al centro di una super occasione: è proposto con uno sconto del 47% e il prezzo scende a 15,99€. Per andare subito all’offerta, clicca qui: link diretto su Amazon.

Il dispositivo punta su semplicità e risultati concreti: si configura in pochi minuti, amplia la copertura in casa assicurando un segnale stabile su dual-band e permette anche il collegamento cablato grazie alla porta Ethernet. Un indicatore a LED aiuta a trovare il punto ideale di installazione, mentre la modalità Access Point aggiunge flessibilità. Nota pratica: la spina è orientata orizzontalmente, aspetto da considerare in base alla presa disponibile, ma non incide sulla resa.

MERCUSYS ME30

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

MERCUSYS ME30: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta su MERCUSYS ME30 è tra le più interessanti della giornata: con lo sconto del 47% il prezzo è di 15,99€. Tradotto, risparmi circa 14€ rispetto al prezzo di listino. Una cifra contenuta per dare nuova linfa al WiFi domestico senza complicazioni: ideale per chi vuole potenziare la rete in più stanze spendendo il giusto.

Il tutto è reso ancora più immediato dalla configurazione semplificata: un’ottima soluzione "plug & play" per migliorare la copertura dove il router fatica ad arrivare.

MERCUSYS ME30

MERCUSYS ME30: le caratteristiche tecniche

Il MERCUSYS ME30 è un ripetitore Dual-Band AC1200 capace di eliminare le zone d’ombra WiFi e spingere la copertura dove prima il segnale era instabile o assente. La velocità combinata fino a 1,2 Gbps garantisce una rete più fluida tra streaming, smart TV e dispositivi connessi.

La configurazione è alla portata di tutti: con il tasto WPS sincronizzi l’extender con il router in un attimo, mentre il LED frontale ti guida nel posizionamento ottimale. Presente anche una porta Ethernet 10/100 per collegare via cavo PC, IPTV o console.

Massima compatibilità con qualsiasi modem/router e doppia modalità d’uso: WiFi Extender per ampliare la copertura o Access Point per creare un nuovo punto di accesso cablato. Un pacchetto completo, firmato MERCUSYS con produzione TP-Link, pensato per dare stabilità ed efficienza alla rete di casa.

MERCUSYS ME30