Amazon, super 40% di sconto sulla macchina da caffè Hisense 3 in 1

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Espresso a 15 bar, macinato o cialde ESE, montalatte e serbatoio 1,5L. La Hisense HESCM15DBK è ora in offerta con sconto del 40% su Amazon.

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Se desideri una macchina da caffè espresso pratica e versatile per la tua cucina, oggi c’è un’occasione interessante su Amazon: Hisense HESCM15DBK è proposta con uno sconto del 40%. Puoi approfittarne subito attraverso questo link diretto.

Questa soluzione si distingue per l’erogazione di un espresso caldo e corposo, per la silenziosità in fase di utilizzo e per la possibilità di programmare la dose secondo le proprie abitudini. Per ottenere risultati ottimali con le cialde ESE è utile posizionarle correttamente e curare i filtri: piccoli accorgimenti che aiutano a mantenere costante la qualità in tazza nel tempo.

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Hisense HESCM15DBK: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon, Hisense HESCM15DBK è disponibile a 89,99€ con sconto del 40%. Un’occasione per portare a casa una macchina in grado di coniugare praticità e qualità dell’estrazione. Per procedere all’acquisto usa il link all’offerta.

Lo sconto significativo rende l’acquisto più vantaggioso rispetto al prezzo di listino, permettendo di aggiornare l’angolo caffè con un modello completo senza compromessi sulle funzioni essenziali.

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Hisense HESCM15DBK: le caratteristiche tecniche

Hisense HESCM15DBK è una macchina da espresso manuale pensata per offrire una resa da bar a casa. La pompa da 15 bar estrae al meglio l’aroma, per un caffè ricco e con crema consistente. La doppia compatibilità consente di scegliere tra caffè macinato e cialde ESE da 44 mm, con portafiltro adatto a preparare 1 o 2 tazze contemporaneamente.

Per gli amanti delle bevande a base di latte, il montalatte integrato crea rapidamente una schiuma densa e vellutata, perfetta per cappuccino e latte macchiato; la macchina può anche erogare acqua calda per tè e tisane. Il serbatoio removibile da 1,5 litri riduce le ricariche frequenti e si rivela ideale per l’uso quotidiano, anche in famiglia o in ufficio.

Dal punto di vista del design, spiccano le finiture in Acciaio Inox e i comandi Touch che semplificano le operazioni. La struttura è compatta senza rinunciare alla potenza di 1100W, con dimensioni di 27,4 x 30 x 27,2 cm che la rendono facile da collocare in cucina. Un set di caratteristiche che combina versatilità, semplicità d’uso e risultati costanti in tazza.

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