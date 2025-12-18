Amazon sta iniziando a bloccare le app pirata sui dispositivi Fire TV facendo seguito a quanto era stato annunciato nelle scorse settimane

In sintesi

Amazon ha iniziato a bloccare in modo definitivo le app pirata su Fire TV: le applicazioni contrassegnate come illecite non sono più avviabili, nemmeno dopo disinstallazione e reinstallazione.

Le misure colpiscono le app che offrono accesso a contenuti protetti da copyright, mentre software legittimi come Kodi, seppur potenzialmente abusabili, non sono al momento interessati.

Facendo seguito a quanto annunciato nelle scorse settimane, Amazon sta iniziando a bloccare le app pirata sui dispositivi Fire TV. In questo modo, le applicazioni che consentono l’accesso a contenuti piratati smetteranno di funzionare. Ecco cosa cambia adesso.

Amazon dice basta alle app pirata

La lotta alla pirateria di Amazon entra nel vivo, con un intervento deciso e che punta a fare piazza pulita delle app illecite attualmente presenti su Fire TV. L’azienda sta iniziando a bloccare le app che garantiscono l’accesso a contenuti illegali.

In precedenza, tutte le applicazioni che venivano contrassegnate come illecite erano ancora utilizzabili ma un messaggio avvertiva l’utente in merito ai rischi. Ora, invece, le app non sono più avviabili. Anche con la disinstallazione e la successiva reinstallazione, le applicazioni contrassegnate come illecite non potranno più essere utilizzate.

Al momento, non c’è ancora un elenco completo delle app bloccate. In linea di massima, come riporta aftvnews.com, Amazon si sta concentrando su tutte le applicazioni che offrono un accesso illecito a contenuti protetti da copyright.

Per il momento, invece, app come Kodi e altri lettori multimediali non sono coinvolte dalle misure volute da Amazon. Queste app, pur non essendo progettate per consentire l’accesso a contenuti piratati, se configurate in un certo modo possono essere utilizzate a tale scopo. Amazon, pur consapevole di questa cosa, non sembra intenzionata a intervenire.

Un sistema da migliorare

Ci sono alcune problematiche legate al sistema realizzato da Amazon per identificare e bloccare le app. In sostanza, i controlli si basano sul nome del pacchetto. Se il sistema rileva un nome tra quelli da bloccare, quindi, l’app viene immediatamente disabilitata.

Alcuni sviluppatori, però, sarebbero riusciti ad aggirare questo sistema semplicemente cambiando il nome del pacchetto. In questo modo, il sistema non sarebbe in grado di riconoscere l’app.

Ulteriori dettagli in merito alle nuove misure volute da Amazon per contrastare la pirateria dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. L’attività di “pulizia” dell’ecosistema Fire TV potrebbe solo essere iniziata.