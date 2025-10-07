Amazon, smartphone Samsung Galaxy A17 5G al minimo storico

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Display Super AMOLED 6,7" a 90 Hz, 8/256 GB, 5.000 mAh e OIS: Galaxy A17 5G è in promo con IP54 e aggiornamenti garantiti.

Se stai cercando uno smartphone equilibrato e comodo nell’uso quotidiano, il Samsung Galaxy A17 5G oggi è protagonista di un’interessante offerta su Amazon con sconto del 40% sul prezzo consigliato. Con un click puoi attivare l’offerta in evidenza e assicurarti un telefono che punta su schermo ampio e fluido, autonomia generosa e un comparto fotografico stabilizzato per risultati più nitidi.

Nel quotidiano spiccano la fluidità dell’ampio display Super AMOLED da 6,7 pollici a 90 Hz, le prestazioni scorrevoli di una piattaforma octa‑core ben supportata da 8GB di RAM e la memoria da 256GB espandibile.

La batteria da 5.000 mAh assicura una lunga durata, mentre la fotocamera principale da 50MP con OIS offre scatti più stabili e luminosi. Non mancano resistenza a schizzi e polvere con IP54, Android 15 e un piano di aggiornamenti esteso, oltre a utili funzioni AI come l’assistenza con Gemini Live.

Questa promozione rientra nella Festa delle Offerte Prime di Amazon, in programma il 7 e 8 ottobre: due giorni con migliaia di sconti esclusivi per i clienti Prime, perfetti anche per anticipare lo shopping natalizio.

Samsung Galaxy A17 5G: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Samsung Galaxy A17 5G è proposto a 199,00€ con riduzione del 40% sul prezzo consigliato di 329€. Tradotto: un risparmio di circa 130 euro, un valore particolarmente interessante per chi desidera un telefono completo e aggiornato senza sforare il budget.

Al momento non risultano coupon aggiuntivi da applicare: la promo è semplice e immediata, ideale per portarsi a casa un device affidabile con garanzia del produttore estesa.

Samsung Galaxy A17 5G: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’esperienza è il display Super AMOLED da 6,7" con refresh a 90 Hz e risoluzione Full HD+, pensato per colori vividi e scorrimenti fluidi. La piattaforma octa‑core con 8GB di RAM garantisce reattività nelle attività di tutti i giorni, mentre i 256GB di archiviazione, espandibili via microSD, offrono ampio spazio per app, foto e video.

Il comparto fotografico comprende una principale da 50MP con OIS per video più stabili e immagini più luminose, un’ultra‑grandangolare da 5MP e un sensore dedicato da 2MP; frontalmente c’è una camera da 13MP. L’autonomia è affidata a una batteria da 5.000 mAh, pensata per coprire con tranquillità la giornata.

Completano il quadro Android 15, 6 generazioni di aggiornamenti del sistema e 6 anni di patch di sicurezza, la resistenza IP54, la garanzia del produttore di 3 anni e funzioni smart potenziate dall’assistenza Gemini Live. Il design è sottile (circa 7,5 mm) con tasti laterali ottimizzati e sensore d’impronte integrato nel pulsante di accensione.

