Amazon, sconto sul power bank magnetico per MagSafe con display LED

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Se cerchi un accessorio tascabile e pratico per tenere sempre in vita lo smartphone, il power bank per Magsafe della AOGUERBE è oggi protagonista di un’interessante promo su Amazon con sconto del 21%. Si tratta di un power bank magnetico pensato per l’ecosistema MagSafe, comodo da usare anche in mobilità grazie al formato compatto, al display LED per controllare la carica e al pratico supporto integrato per la visione di video durante la ricarica.

Nell’uso quotidiano colpiscono la rapidità tramite cavo, la stabilità dell’aggancio magnetico e la buona autonomia della batteria da 10000 mAh, sufficiente per ricaricare lo smartphone più di una volta. La ricarica wireless è comoda per emergenze e momenti on-the-go; può scaldare un po’ ed è più lenta del cavo, ma resta entro valori normali. In generale, un accessorio equilibrato che unisce portabilità e funzionalità.

AOGUERBE PowerBank

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

AOGUERBE PowerBank: prezzo, offerta e sconto Amazon

Al momento il power bank per Magsafe della AOGUERBE è proposto a 29,99€ con uno sconto del 21%. Considerando la riduzione, il risparmio è di circa 8 euro rispetto al prezzo di listino. Un’occasione interessante per chi desidera un power bank magnetico compatto con funzioni utili per la vita di tutti i giorni.

Approfitta dell’offerta direttamente su Amazon attraverso il link dedicato per assicurarti la disponibilità al prezzo promozionale.

AOGUERBE PowerBank

AOGUERBE PowerBank: le caratteristiche tecniche

Questo power bank da 10000 mAh è pensato per iPhone compatibili con MagSafe (serie 12–17, inclusi Mini, Pro e Pro Max) e unisce praticità e versatilità: il magnete assicura un aggancio saldo, mentre il supporto pieghevole consente di usare il telefono in verticale o orizzontale durante la ricarica. Il display LED mostra con precisione la carica residua, così sai sempre quanta autonomia ti rimane.

La ricarica wireless supporta 5W/7,5W/10W/15W, mentre via cavo trovi uscita USB PD fino a 22,5W e USB‑C fino a 20W, con ingressi a 18W sia su Lightning sia su USB‑C. Puoi alimentare fino a tre dispositivi contemporaneamente. La capacità consente, indicativamente, fino a 2 ricariche su iPhone Pro e circa 1,5 su iPhone Pro Max.

Il design resta leggero (circa 189 g) e compatto (10,4 × 6,8 × 2,0 cm), non interferisce con l’obiettivo della fotocamera e offre una comoda modalità standby attivabile dal pulsante. Sul fronte della sicurezza, sono presenti protezioni da sovratensione, sovracorrente, sovraccarica e cortocircuito, oltre a 8 nuclei "criogenici" integrati per un funzionamento affidabile durante la ricarica.

AOGUERBE PowerBank