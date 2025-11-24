Amazon, sconto shock sul power bank in offerta per il Black Friday

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Black Friday, super risparmio sul power banck da 26800mAh con ricarica rapida, due porte USB e due cavi integrati, compatibile con iPhone e Android

Amazon

Offerta da non perdere su Amazon: il Power Bank 26800mAh scende a 28,99€ con uno sconto del 78%. Un’occasione ideale se cerchi un caricatore portatile affidabile e versatile da tenere sempre nello zaino. Si distingue per ricarica rapida e ottima autonomia, nasce per gestire più dispositivi insieme e mette a disposizione cavi integrati per semplificare l’uso quotidiano. È compatibile con iPhone e smartphone Android, si trasporta facilmente ed è pensato per chi vuole energia pronta all’uso senza accessori extra. Un compagno pratico in viaggio, concerti o giornate intense fuori casa.

È iniziato il Black Friday su Amazon: scopri tutte le offerte e gli sconti su tecnologia, casa, sport e molto altro.

Power Bank 26800mAh

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Power Bank 26800mAh: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Power Bank 26800mAh è in promozione a 28,99€ con -78% di sconto per il Black Friday. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 103€ rispetto al prezzo di partenza. Un taglio importante che rende l’acquisto particolarmente conveniente per chi cerca un battery pack capiente e veloce.

Il link diretto all’offerta è qui: vai all’offerta su Amazon. Approfitta della promo finché disponibile.

Power Bank 26800mAh

Power Bank 26800mAh: le caratteristiche tecniche

Con una capacità di 26800mAh e ricarica rapida, porta lo smartphone dallo 0% al 50% in circa 30 minuti e risulta fino a tre volte più veloce dei caricabatterie tradizionali. Supporta i principali protocolli di ricarica (PD3.0/PD2.0, QC3.0/QC2.0, AFC, FCP, SCP) per la massima compatibilità con device moderni.

La flessibilità è un punto chiave: puoi alimentare fino a 4 dispositivi contemporaneamente grazie a una porta USB-C in/out, una USB-A e ai due cavi integrati (USB‑C e Lightning). In questo modo eviti di portare cavi extra e ricarichi facilmente iPhone, Android, tablet e cuffie. Il sistema include protezioni contro sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e sovraccarico, grazie alla batteria al litio polimerica di alta qualità.

Comodo e curato nel design, integra un display LED digitale che mostra con precisione la carica residua dal 1% al 100%. Nonostante la grande capacità, resta compatto e portatile (102 x 71 x 29 mm, 335 g), con finitura opaca anti-graffio per una presa piacevole e sicura. È la soluzione ideale per giornate intense e viaggi, quando servono più ricariche senza compromessi.

Power Bank 26800mAh