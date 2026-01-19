Libero
Amazon, sconto imperdibile sull’asciugatrice a pompa di calore Candy

Asciugatrice 8 kg con pompa di calore e Wi‑Fi: l’offerta Amazon la propone con forte sconto. Scopri caratteristiche e perché conviene.

Se stai cercando un’asciugatrice affidabile e facile da usare, la Candy Smart Pro CRO EH8N2TE-S è oggi protagonista di una promo da tenere d’occhio: su Amazon è proposta con uno sconto del 39%. La macchina offre una gestione semplice con programmi dedicati e una comoda app per controlli e impostazioni da remoto, mantenendo un ottimo rapporto qualità/prezzo. L’esperienza d’uso è intuitiva e completa, con cicli efficaci e risultati uniformi sui capi. Qualche appunto riguarda il manuale un po’ sintetico e alcuni cicli che possono risultare più lunghi, ma nel complesso la proposta è convincente per dotazione e resa.

Il punto di forza è la versatilità: tra connettività Wi‑Fi + BLE, cicli pensati per semplificare la stiratura e funzioni utili per la gestione quotidiana, questa asciugatrice si candida a essere una soluzione concreta per famiglie di dimensioni medie.

Candy Smart Pro CRO EH8N2TE-S: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere: la Candy Smart Pro CRO EH8N2TE-S è in offerta a 348,99€ con sconto del 39%. Tradotto in pratica, significa un risparmio di circa 223 euro rispetto al prezzo di listino. Una proposta aggressiva e in linea con le migliori offerte della sua fascia, ideale per portarsi a casa un’asciugatrice smart completa senza sforare il budget.

La promozione è disponibile direttamente su Amazon al link indicato e può terminare senza preavviso. Se sei interessato, muoviti in fretta per non perdere il vantaggio sul prezzo.

Candy Smart Pro CRO EH8N2TE-S: le caratteristiche tecniche

Questa asciugatrice a pompa di calore offre una capacità da 8 kg, perfetta per nuclei familiari medi. La connettività Wi‑Fi + BLE consente di monitorare e gestire i cicli dall’app, mentre il Programma Stiro Facile aiuta a ridurre le pieghe sui capi. Sono presenti anche funzioni utili come la Partenza Ritardata per pianificare i cicli quando preferisci.

Tra i plus spicca la custodia EasyCase per la raccolta dell’acqua, che facilita il recupero e il riutilizzo. Le specifiche includono rumorosità di 66 dB, classe energetica D, installazione libera e dimensioni pari a 85 x 60 x 58,5 cm (A x L x P). La tecnologia a pompa di calore ottimizza l’asciugatura mantenendo un occhio ai consumi e preservando i tessuti, mentre i diversi programmi offrono flessibilità per esigenze quotidiane differenti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

