Amazon, sconto imperdibile sul power bank tascabile per iPhone

Power bank MagSafe wireless con USB‑C 20W e 10.000 mAh: ottimo rapporto qualità-prezzo su questo prodotto che è oggi in forte sconto.

Offerta da prendere al volo su Amazon: il Magsafe Power Bank 10000mAh scende oggi con uno sconto del 72%. Un accessorio compatto che unisce praticità e affidabilità, ideale per chi si muove spesso e vuole una ricarica sempre a portata di mano.

Il dispositivo punta su una combinazione di ricarica magnetica e via USB-C, con utilizzo semplice e immediato. È agevole da portare con sé, offre un’ottima autonomia per più cicli di ricarica, e permette anche di alimentare due dispositivi contemporaneamente. Gli indicatori LED aiutano a tenere sotto controllo l’energia residua, mentre il rapporto qualità-prezzo risulta particolarmente convincente.

Magsafe Power Bank 10000mAh

Magsafe Power Bank 10000mAh: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’accessorio è proposto in offerta a 27,99€ con un ribasso del 72%. Significa che il risparmio è di circa 72€ rispetto al prezzo pieno: un affare per chi vuole una ricarica magnetica e portatile senza spendere troppo.

Magsafe Power Bank 10000mAh

Magsafe Power Bank 10000mAh: le caratteristiche tecniche

Progettato per il mondo MagSafe, il power bank assicura attrazione magnetica stabile ed è compatibile con le serie iPhone 16/15/14/13/12 (Pro, Pro Max, Plus e mini). Il formato è slim e tascabile, studiato per non coprire la lente della fotocamera e risultare comodo nell’uso quotidiano.

La batteria da 10000mAh garantisce più ricariche allo smartphone durante la giornata. Sul fronte delle prestazioni, supporta la ricarica wireless a 5/7,5/10/15W e quella tramite USB‑C fino a 20W PD. Può alimentare due dispositivi insieme e, usando la porta USB‑C, può portare l’iPhone al 58% in circa 30 minuti; con MagSafe raggiunge l’80% in circa 1,3 ore.

La sicurezza è gestita da una protezione a otto strati contro sovraccarico, sovracorrente, scarica eccessiva, surriscaldamento, alte temperature, cortocircuito, sovratensione e usura della batteria, così da garantire cicli di ricarica affidabili. In confezione trovi power bank, cavo USB‑C e manuale utente. A completare la proposta c’è una garanzia di 24 mesi, per un’esperienza d’uso serena e duratura.

Magsafe Power Bank 10000mAh