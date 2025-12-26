Libero
Amazon, sconto del 49% sull’aspirapolvere senza fili LG CordZero

Cordless con 220W, LED per parquet, sistema Kompressor e autonomia fino a 60 minuti. Scopri ora l’offerta dedicata a LG CordZero A9K Lite1C.

Pubblicato:

Amazon, sconto del 49% sull’aspirapolvere senza fili LG CordZero Amazon

Grande occasione su Amazon per chi cerca una scopa elettrica senza fili pratica e potente: LG CordZero A9K Lite1C è in offerta con uno sconto del 49%. È un modello pensato per semplificare le pulizie quotidiane: leggero, maneggevole e molto efficace su diverse superfici, si distingue per la facilità d’uso e per un’autonomia che consente di coprire comodamente la casa. La gestione dello sporco è rapida e igienica, e la manutenzione dei filtri è immediata. Scopri la promo e acquista direttamente qui: vai all’offerta su Amazon.

LG CordZero A9K Lite1C

LG CordZero A9K Lite1C

179,00 €349,00 € -170,00 € (49%)

LG CordZero A9K Lite1C: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo è di 179,00€ con -49% di sconto: una riduzione importante che si traduce in un risparmio di circa 172€ rispetto al prezzo pieno. Una proposta particolarmente competitiva per un cordless di marca con dotazioni smart e funzioni evolute per l’uso domestico. Se stai cercando un modello affidabile e pratico, questa promo è tra le più interessanti del momento.

LG CordZero A9K Lite1C: le caratteristiche tecniche

Il cuore di LG CordZero A9K Lite1C è il motore Smart Inverter con potenza fino a 220W, pensato per aspirare con efficacia anche lo sporco più impegnativo. La Maxi Spazzola Parquet con LED aiuta a evidenziare la polvere più fine e a catturarla in meno passate, mentre il Sistema Kompressor comprime lo sporco nel contenitore aumentando la capacità fino a 2,4 volte: meno svuotamenti, più praticità.

L’autonomia arriva fino a 60 minuti, sufficiente per una pulizia completa di ambienti di medie dimensioni. Il tubo telescopico regolabile su 4 livelli consente di adattare l’altezza per il massimo comfort. In confezione trovi 2 accessori utili per fessure e superfici diverse, e i comandi a portata di dito semplificano l’utilizzo continuo senza dover tenere premuto.

La connettività Wi‑Fi con app ThinQ permette di monitorare batteria e statistiche d’uso. Il filtro a 5 strati lavabile trattiene in modo efficace le polveri più sottili, facilitando la manutenzione. Con una capacità del serbatoio di 1,48 L e un design "Calming Beige", è una soluzione completa e moderna per chi desidera un’esperienza di pulizia più comoda e ordinata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

