Amazon, sconto da non perdere sul pulitore macchie per ogni tessuto
Pulitore macchie portatile con tecnologia HeatWave e doppio serbatoio.
BISSELL SpotClean ProHeat, il pulitore macchie portatile pensato per tappeti, divani, interni auto e altri tessuti. Compatto e maneggevole, si distingue per la Tecnologia HeatWave che mantiene stabile la temperatura dell'acqua durante il lavoro e per la praticità dei serbatoi separati, così il riempimento e lo svuotamento risultano rapidi e intuitivi.
Nell’uso quotidiano colpisce la capacità di affrontare macchie ostinate e aloni su superfici diverse, anche quando l’intervento richiede più passaggi; gli accessori dedicati aiutano a trattare scale e tappezzerie con precisione. L’esperienza è semplice fin da subito: si riempie il serbatoio, si seleziona l’ugello e si procede con erogazione e aspirazione, vedendo letteralmente lo sporco convogliato nel contenitore. Una soluzione ideale per chi vuole una pulizia profonda senza ingombri, perfetta anche in case con bambini o animali.
BISSELL SpotClean ProHeat: prezzo, offerta e sconto Amazon
Il BISSELL SpotClean ProHeat è un pulitore mirato per macchie e tappezzerie.
BISSELL SpotClean ProHeat: le caratteristiche tecniche
Progettato da Bissell (modello 36988), questo pulitore integra un motore da 330W che, insieme alla Tecnologia HeatWave, aiuta a sciogliere lo sporco mantenendo costante la temperatura dell’acqua lungo tutto il ciclo.
La gestione dei liquidi è affidata alla tecnologia a doppio serbatoio, con contenitori rimovibili per acqua pulita e sporca: capacità di 1,1 L e volume dichiarato di 2,5 L per sessioni di pulizia senza continue interruzioni.
La macchina è pensata per raggiungere punti difficili grazie al tubo di lavoro e agli accessori dedicati per macchie ostinate, così da ottenere risultati profondi su moquette, tappeti e tappezzerie. La rumorosità è indicata in 74 dB.
Compatto e leggero, misura 17 x 30 x 36,8 cm per un peso di circa 3,9 kg, ed è proposto nel colore Titanio Rosso. Per massimizzare la resa è possibile utilizzare le formule detergenti Bissell 1087N, 1086N, 1089N e 1078N. È disponibile anche il manuale utente nella sezione "Guide e documenti del prodotto" sulla pagina Amazon.
