Amazon, sconto da non perdere sul pulitore macchie per ogni tessuto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Pulitore macchie portatile con tecnologia HeatWave e doppio serbatoio: oggi su Amazon è proposto con sconto del 39%. Scopri dettagli e promo.

Amazon

Offerta da non perdere su BISSELL SpotClean ProHeat, il pulitore macchie portatile pensato per tappeti, divani, interni auto e altri tessuti. Su Amazon è proposto con uno sconto del 39%: approfittane subito dal link diretto. Compatto e maneggevole, si distingue per la Tecnologia HeatWave che mantiene stabile la temperatura dell’acqua durante il lavoro e per la praticità dei serbatoi separati, così il riempimento e lo svuotamento risultano rapidi e intuitivi.

Nell’uso quotidiano colpisce la capacità di affrontare macchie ostinate e aloni su superfici diverse, anche quando l’intervento richiede più passaggi; gli accessori dedicati aiutano a trattare scale e tappezzerie con precisione. L’esperienza è semplice fin da subito: si riempie il serbatoio, si seleziona l’ugello e si procede con erogazione e aspirazione, vedendo letteralmente lo sporco convogliato nel contenitore. Una soluzione ideale per chi vuole una pulizia profonda senza ingombri, perfetta anche in case con bambini o animali.

BISSELL SpotClean ProHeat

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

BISSELL SpotClean ProHeat: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il BISSELL SpotClean ProHeat è in offerta su Amazon con uno sconto del 39% a 107,00€. Un’occasione interessante per portarsi a casa un pulitore mirato per macchie e tappezzerie spendendo sensibilmente meno del solito. Verifica disponibilità e condizioni direttamente sulla pagina prodotto dal link ufficiale.

BISSELL SpotClean ProHeat

BISSELL SpotClean ProHeat: le caratteristiche tecniche

Progettato da Bissell (modello 36988), questo pulitore integra un motore da 330W che, insieme alla Tecnologia HeatWave, aiuta a sciogliere lo sporco mantenendo costante la temperatura dell’acqua lungo tutto il ciclo.

La gestione dei liquidi è affidata alla tecnologia a doppio serbatoio, con contenitori rimovibili per acqua pulita e sporca: capacità di 1,1 L e volume dichiarato di 2,5 L per sessioni di pulizia senza continue interruzioni.

La macchina è pensata per raggiungere punti difficili grazie al tubo di lavoro e agli accessori dedicati per macchie ostinate, così da ottenere risultati profondi su moquette, tappeti e tappezzerie. La rumorosità è indicata in 74 dB.

Compatto e leggero, misura 17 x 30 x 36,8 cm per un peso di circa 3,9 kg, ed è proposto nel colore Titanio Rosso. Per massimizzare la resa è possibile utilizzare le formule detergenti Bissell 1087N, 1086N, 1089N e 1078N. È disponibile anche il manuale utente nella sezione "Guide e documenti del prodotto" sulla pagina Amazon.

BISSELL SpotClean ProHeat