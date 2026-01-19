Libero
OFFERTE

Amazon, scendono a metà prezzo le casse bluetooth da pc con luci RGB

Altoparlanti 2.0 da 15W con Bluetooth 5.0, RGB Full Mesh e controllo touch: Mars Gaming MSRGB oggi in forte sconto. Scopri l’offerta limitata.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon, scendono a metà prezzo le casse bluetooth da pc con luci RGB Amazon

Cerchi un upgrade audio economico e d’impatto per la tua postazione? Gli Mars Gaming MSRGB sono oggi al centro di una promo con sconto del 45% su Amazon: un’occasione da cogliere al volo per portarsi a casa un set di casse 2.0 compatto ma sorprendente, capace di offrire un suono chiaro e una resa convincente per video, giochi e musica. Design d’effetto con illuminazione RGB Full Mesh e controlli a portata di mano completano un profilo ideale per chi vuole massimizzare il rapporto qualità/prezzo. Scopri l’offerta direttamente a questo link.

Il valore aggiunto è nella semplicità: dimensioni contenute, tasto volume dedicato e gestione rapida delle modalità di ascolto rendono questi altoparlanti perfetti per spazi piccoli e setup essenziali. L’illuminazione multicolore rende la scrivania più accattivante, mentre la connettività flessibile permette di abbinarli a PC, TV, console o smartphone senza complicazioni.

Mars Gaming MSRGB

Mars Gaming MSRGB

15,98 €28,90 € -12,92 € (45%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Mars Gaming MSRGB: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento gli Mars Gaming MSRGB sono proposti a 15,98€ con sconto del 45% su Amazon. Un prezzo davvero accessibile per un kit 2.0 con luci RGB e connettività versatile, ideale per dare più personalità e potenza alla postazione senza sforare il budget. L’offerta è attiva direttamente sulla pagina prodotto: ti conviene approfittarne finché disponibile.

Se cerchi una soluzione plug-and-play per contenuti multimediali e gaming leggero, questa promo rappresenta un punto di ingresso intelligente nel mondo degli speaker RGB per PC.

Mars Gaming MSRGB

Mars Gaming MSRGB

15,98 €28,90 € -12,92 € (45%)

Mars Gaming MSRGB: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è la potenza complessiva di 15W, supportata da un processore audio DSP avanzato che ottimizza la scena sonora con spazialità multilivello e bassi migliorati. La configurazione 2.0 privilegia chiarezza e presenza del parlato, risultando adatta a video, streaming, musica e sessioni di gioco in ambienti contenuti.

L’elemento distintivo è il RGB Full Mesh con 6 modalità dinamiche, controllabili tramite pulsante touch sulla scatola di controllo separata. Da qui gestisci anche il volume e puoi passare in un attimo tra Bluetooth 5.0 e ingresso AUX, così da collegare PC, TV, console o smartphone secondo necessità. La portata wireless dichiarata raggiunge i 10 metri, offrendo flessibilità in salotto o in studio.

Completano la dotazione specifiche pratiche per l’uso quotidiano: impedenza 4 Ohm, alimentazione AC/DC, metodo di controllo touch, dimensioni contenute e un design nero minimal che si integra bene in ogni setup. In sintesi, gli Mars Gaming MSRGB uniscono stile RGB, facilità d’uso e una resa sonora convincente a un prezzo davvero competitivo.

Mars Gaming MSRGB

Mars Gaming MSRGB

15,98 €28,90 € -12,92 € (45%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963