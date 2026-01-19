Amazon, scendono a metà prezzo le casse bluetooth da pc con luci RGB
Altoparlanti 2.0 da 15W con Bluetooth 5.0, RGB Full Mesh e controllo touch: Mars Gaming MSRGB oggi in forte sconto. Scopri l’offerta limitata.
Cerchi un upgrade audio economico e d’impatto per la tua postazione? Gli Mars Gaming MSRGB sono oggi al centro di una promo con sconto del 45% su Amazon: un’occasione da cogliere al volo per portarsi a casa un set di casse 2.0 compatto ma sorprendente, capace di offrire un suono chiaro e una resa convincente per video, giochi e musica. Design d’effetto con illuminazione RGB Full Mesh e controlli a portata di mano completano un profilo ideale per chi vuole massimizzare il rapporto qualità/prezzo. Scopri l’offerta direttamente a questo link.
Il valore aggiunto è nella semplicità: dimensioni contenute, tasto volume dedicato e gestione rapida delle modalità di ascolto rendono questi altoparlanti perfetti per spazi piccoli e setup essenziali. L’illuminazione multicolore rende la scrivania più accattivante, mentre la connettività flessibile permette di abbinarli a PC, TV, console o smartphone senza complicazioni.
Mars Gaming MSRGB: prezzo, offerta e sconto Amazon
In questo momento gli Mars Gaming MSRGB sono proposti a 15,98€ con sconto del 45% su Amazon. Un prezzo davvero accessibile per un kit 2.0 con luci RGB e connettività versatile, ideale per dare più personalità e potenza alla postazione senza sforare il budget. L’offerta è attiva direttamente sulla pagina prodotto: ti conviene approfittarne finché disponibile.
Se cerchi una soluzione plug-and-play per contenuti multimediali e gaming leggero, questa promo rappresenta un punto di ingresso intelligente nel mondo degli speaker RGB per PC.
Mars Gaming MSRGB: le caratteristiche tecniche
Il cuore del sistema è la potenza complessiva di 15W, supportata da un processore audio DSP avanzato che ottimizza la scena sonora con spazialità multilivello e bassi migliorati. La configurazione 2.0 privilegia chiarezza e presenza del parlato, risultando adatta a video, streaming, musica e sessioni di gioco in ambienti contenuti.
L’elemento distintivo è il RGB Full Mesh con 6 modalità dinamiche, controllabili tramite pulsante touch sulla scatola di controllo separata. Da qui gestisci anche il volume e puoi passare in un attimo tra Bluetooth 5.0 e ingresso AUX, così da collegare PC, TV, console o smartphone secondo necessità. La portata wireless dichiarata raggiunge i 10 metri, offrendo flessibilità in salotto o in studio.
Completano la dotazione specifiche pratiche per l’uso quotidiano: impedenza 4 Ohm, alimentazione AC/DC, metodo di controllo touch, dimensioni contenute e un design nero minimal che si integra bene in ogni setup. In sintesi, gli Mars Gaming MSRGB uniscono stile RGB, facilità d’uso e una resa sonora convincente a un prezzo davvero competitivo.
