Amazon, scende sotto i 100€ la scopa smart senza fili con luci LED

Senza fili, 45 min di autonomia, Anti-Twist e luci LED: Hoover HF1 Plus oggi è in sconto a meno di 100€, maneggevole e ideale per le pulizie quotidiane.

Amazon

Occasione da mettere subito nel carrello: la Hoover HF1 Plus è protagonista di una promo ghiotta su Amazon con uno sconto del 45%. Una scopa elettrica senza fili pensata per rendere più rapide le pulizie di ogni giorno: è leggera e maneggevole, offre un’ottima capacità di aspirazione e un’autonomia che copre sessioni complete. Le luci LED sulla spazzola aiutano a individuare lo sporco anche negli angoli in ombra, mentre la manutenzione è semplice: componenti e serbatoio si smontano e si svuotano con facilità. Un equilibrio convincente tra praticità e valore.

La spazzola All Floor con tecnologia Anti-Twist limita i grovigli di capelli e peli, e quando serve più potenza entra in gioco la Modalità Turbo. In casa, su diverse superfici o con animali, HF1 Plus si dimostra un alleato versatile che facilita la routine di pulizia.

Hoover HF1 Plus

Hoover HF1 Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon la Hoover HF1 Plus è proposta a 99,00€ con sconto del 45%. Tradotto: un risparmio di circa 81€ rispetto al prezzo di listino. Un taglio di prezzo importante per una scopa senza fili pensata per la quotidianità, ideale se stai cercando un prodotto pratico da usare e semplice da mantenere.

Approfitta dell’offerta finché è attiva e metti in casa una soluzione affidabile per le pulizie di tutti i giorni, senza cavi e con dotazione completa per arrivare anche nei punti più stretti.

Hoover HF1 Plus

Hoover HF1 Plus: le caratteristiche tecniche

La HF1 Plus è una scopa elettrica senza fili e senza sacchetto, con Autonomia fino a 45 minuti e Modalità Turbo per le esigenze più impegnative. La spazzola All Floor integra due luci LED per illuminare lo sporco e la tecnologia Anti-Twist che riduce i grovigli di capelli e peli. Il sistema Quick Park&Go consente di parcheggiarla temporaneamente in verticale quando non è in uso.

La dotazione include gli accessori essenziali: bocchetta per fessure e spazzola a pennello integrata per arrivare negli spazi più difficili. È leggera (circa 2,2 kg) e maneggevole, con dimensioni di 25 x 16,3 x 111 cm, facile da riporre e da utilizzare in ogni stanza. Nota d’uso: non è presente un indicatore del livello di carica della batteria.

Completano il quadro il colore Grigio/Viola, il codice modello 39401071 (prodotto identificato anche come HF1PZ10H) e una progettazione orientata alla semplicità d’uso e alla manutenzione rapida del filtro e del serbatoio.

Hoover HF1 Plus