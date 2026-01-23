Amazon, scende sotto i 100€ la friggitrice ad aria digitale da 5,7L

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Friggitrice ad aria 5,7 L con 13 funzioni, Thermo IQ e 97% meno olio: scopri l’offerta su Amazon e i vantaggi per una cucina rapida e croccante.

L’offerta giusta per chi desidera una cucina più leggera senza rinunciare alla croccantezza. La COSORI Friggitrice ad Aria è oggi proposta su Amazon con uno sconto del 36% e un prezzo molto interessante. È apprezzata per la semplicità d’uso, i risultati rapidi e uniformi e la facilità di pulizia: una soluzione pratica che si adatta bene alla routine familiare. Se vuoi approfittarne, ecco il link diretto all’offerta.

Risulta comoda nella quotidianità grazie ai programmi preimpostati e ai controlli intuitivi: permette di ottenere cibi croccanti fuori e morbidi dentro riducendo drasticamente l’uso di olio. Inoltre, la pulizia è semplice grazie al cestello lavabile in lavastoviglie, e la capienza si rivela adeguata per più porzioni.

COSORI Friggitrice ad Aria: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da non perdere: la COSORI Friggitrice ad Aria è in offerta a 89,99€ con sconto del 36%. Un taglio di prezzo che la rende particolarmente allettante per chi vuole portare in cucina un elettrodomestico versatile, in grado di semplificare la preparazione di tante ricette con tempi rapidi e risultati omogenei.

Se stavi valutando l’acquisto di una friggitrice ad aria, questo ribasso ti consente di scegliere un modello completo e intuitivo, adatto a più esigenze. Clicca sul box qui sotto per verificare disponibilità e dettagli dell’offerta.

COSORI Friggitrice ad Aria: le caratteristiche tecniche

Il cuore del prodotto è la tecnologia Thermo IQ con potenza da 1700W, pensata per una cottura più veloce ed efficiente. Il range di temperatura ampio, da 75°C a 205°C, ottimizza la circolazione dell’aria calda per ottenere consistenza croccante e interna succosa. In più, l’ottimizzazione energetica permette fino al 67,5% di risparmio energetico rispetto a metodi tradizionali indicati dal produttore.

Con la sua capacità da 5,7 litri può gestire fino a 1 kg di patatine o un pollo intero da 1,75 kg in un’unica sessione, ideale per famiglie. Le 13 funzioni preimpostate semplificano la cottura di molte pietanze, mentre il display LED touch offre comandi immediati, inclusi preriscaldamento, mantenimento in caldo e promemoria shake per girare gli alimenti. Inoltre, la riduzione di grassi è massima: fino al 97% meno olio rispetto alla frittura tradizionale.

La cura post-cottura è semplice grazie al cestello antiaderente lavabile in lavastoviglie. Nella confezione trovi 40 ricette italiane e, per maggiore ispirazione, oltre 100 ricette elettroniche tramite Vesync App. Completano la scheda tecnica: modello CP158-AF, spegnimento automatico, 240V, dimensioni 29,7 × 36 × 32 cm e peso 5,4 kg, qui nella variante Rossa.

