Libero
OFFERTE

Amazon, scende ora sotto i 100€ l’epilatore laser a luce pulsata

Epilatore IPL con raffreddamento, 9 livelli e quasi 1M flash: oggi al 47% con coupon. Scopri come rendere la depilazione più confortevole.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon, scende ora sotto i 100€ l’epilatore laser a luce pulsata Amazon

Oggi su Amazon trovi il Deplite 21J, epilatore a luce pulsata IPL con funzione di raffreddamento, protagonista di una promo con sconto del 47%. Se cerchi un sistema domestico pratico e confortevole per la riduzione progressiva dei peli, pensato sia per lei che per lui, questa offerta è da tenere d’occhio: il dispositivo è semplice da usare, solido in mano e progettato per trattare aree ampie e zone delicate con grande comodità. Per non perdere l’occasione, ecco il link diretto.

Nel quotidiano convince per la sensazione fresca sulla pelle — che rende le sedute praticamente indolori —, per i 9 livelli di energia regolabili e per la buona rapidità di impulso. Con costanza si osserva una ricrescita via via più lenta e peli più fini: un alleato utile per mantenere la pelle liscia riducendo irritazioni e fastidi. L’interfaccia con display è intuitiva e la qualità costruttiva trasmette affidabilità.

Deplite 21J

Deplite 21J

85,49 €(85,49 € / unità)159,99 € -74,50 € (47%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Deplite 21J: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Deplite 21J è disponibile su Amazon a 85,49€, con uno sconto del 47% che rende l’acquisto particolarmente conveniente per chi vuole iniziare con l’IPL domestico affidandosi a un modello completo e confortevole.

A rendere la proposta ancora più allettante c’è anche un coupon del 24% da applicare in pagina, pensato per ridurre ulteriormente la spesa al momento del checkout. Verifica la presenza del coupon al momento dell’acquisto: quando disponibile, il vantaggio è concreto.

Deplite 21J

Deplite 21J

85,49 €(85,49 € / unità)159,99 € -74,50 € (47%)

Deplite 21J: le caratteristiche tecniche

La funzione di raffreddamento rapido mantiene la testina tra 10–15°C durante l’uso, assicurando comfort anche su ascelle e linea bikini. La tecnologia IPL lavora in cicli per ridurre gradualmente la densità dei peli: con utilizzo costante si punta a risultati evidenti e una pelle più liscia nel tempo.

La potenza fino a 21J e i 9 livelli di intensità permettono di adattare l’energia in base all’area e alla sensibilità; sono disponibili modalità automatica per superfici ampie e manuale per i dettagli, così da trattare l’intero corpo in circa 10 minuti con buona precisione.

La lampada offre 999.900 flash per una lunga durata e utilizza onde rosse tra 600–1200 nm per agire in profondità anche sui peli più resistenti. Il kit è pronto all’uso: in confezione trovi epilatore, rasoio, panno per la pulizia e manuale. Colore bianco, modello CT10, con dimensioni compatte studiate per un’impugnatura comoda.

Deplite 21J

Deplite 21J

85,49 €(85,49 € / unità)159,99 € -74,50 € (47%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963