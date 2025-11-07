Libero
Amazon, scende al minimo storico il rifinitore Philips Bodygroom

Rifinitore corpo uomo impermeabile con tripla protezione e 100 minuti d’autonomia. Promo Philips Bodygroom Serie 5000 con ribasso del 41% su Amazon

Amazon, scende al minimo storico il rifinitore Philips Bodygroom

Se cerchi un rifinitore pratico e affidabile per la cura del corpo, il Philips Bodygroom Serie 5000 è oggi protagonista di una promozione interessante su Amazon con sconto del 41%. Un modello apprezzato per la versatilità su ogni zona del corpo e la semplicità d’uso, ideale anche per le aree più delicate. Scopri l’offerta a questo link diretto.

L’esperienza d’uso punta sulla comodità: l’impugnatura ergonomica aiuta a mantenere il controllo, mentre il design ne facilita l’utilizzo quotidiano. Da considerare che il motore può risultare piuttosto rumoroso, un dettaglio che non inficia la resa complessiva ma è bene sapere in anticipo.

Philips Bodygroom Serie 5000

Philips Bodygroom Serie 5000

46,99 €(46,99 € / unità)79,99 € -33,00 € (41%)

Philips Bodygroom Serie 5000: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il Philips Bodygroom Serie 5000 è proposto su Amazon a 46,99€, con uno sconto del 41% sul prezzo consigliato. Un’occasione per portarsi a casa un rifinitore completo, adatto alla rasatura e rifinitura del corpo, con dotazioni pensate per comfort e praticità quotidiana.

Philips Bodygroom Serie 5000: le caratteristiche tecniche

Il cuore del dispositivo è il sistema a tripla protezione, che combina punte arrotondate brevettate, lamina ipoallergenica e un sistema di protezione studiato per offrire comfort su tutto il corpo, comprese le parti intime. La testina utilizza una lamina a forma di diamante per una finitura precisa e liscia, con un occhio di riguardo alla pelle sensibile.

In confezione trovi tre pettini bidirezionali ad aggancio da 2, 3 e 5 mm, ideali per rifinire in qualsiasi direzione e adattare la lunghezza in base allo stile. Il rasoio è impermeabile al 100% per l’uso su pelle asciutta o bagnata e si pulisce facilmente sotto l’acqua. L’impugnatura ergonomica offre maggiore controllo anche nelle aree difficili, mentre la lamina non richiede lubrificazione.

Sotto la scocca c’è una batteria ricaricabile ad alta potenza: fino a 100 minuti di autonomia con 1 ora di ricarica. La dotazione comprende anche una custodia morbida. Il prodotto è progettato per durare e arriva con garanzia fino a 5 anni (2 anni + 3 anni registrandosi entro 90 giorni su Philips.com).

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

