Amazon, scende a metà prezzo l’asciugatrice smart Hoover H-DRY 500

Modello da 8 kg con Wi-Fi e app hOn, pompa di calore e programmi personalizzati. Hoover H-DRY 500 scende oggi del 48% su Amazon

Cerchi un’asciugatrice a pompa di calore affidabile e con funzioni smart? Oggi la Hoover H-DRY 500 è protagonista di una promo imperdibile su Amazon con uno sconto del 48%. Il modello convince per l’efficacia di asciugatura, la cura dei tessuti che risultano meno stropicciati e la gestione smart tramite Wi‑Fi e app hOn, utile per personalizzare i cicli e semplificare l’uso quotidiano. Pratici anche la griglia per scarpe e il serbatoio di raccolta nell’oblò, comodo da rimuovere. Unica nota da mettere in conto: può risultare un po’ rumorosa, ma il bilancio complessivo resta molto positivo. Scopri l’offerta a questo link diretto.

Hoover H-DRY 500: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Hoover H-DRY 500 è in offerta a 398,99€ con un importante sconto del 48%. Un prezzo particolarmente allettante per una asciugatrice 8 kg con tecnologia a pompa di calore e controlli smart, ideale per chi desidera ottimizzare tempi e consumi senza rinunciare alla comodità della gestione da remoto. La promozione è disponibile direttamente su Amazon e può terminare in qualunque momento. Se vuoi approfittarne subito, trovi la pagina prodotto qui: Hoover H-DRY 500.

Hoover H-DRY 500: le caratteristiche tecniche

Questa asciugatrice a pompa di calore da 8 kg punta su efficienza e rispetto dei capi. Il sistema di raccolta dell’acqua è integrato nell’oblò, facile da estrarre e trasportare, e in dotazione c’è la griglia per scarpe per asciugare fino a due paia senza rovinare i materiali. La classe energetica E e la nuova miscela di refrigerante riducono l’impatto ambientale rispetto ai sistemi tradizionali, mantenendo consumi contenuti.

Il cuore smart è la app hOn: consente il controllo via Wi‑Fi, l’accesso a 40 cicli extra e funzioni intelligenti come Scan to Care, che riconosce le etichette dei capi e suggerisce il programma ideale. I cicli Care sono 9, con 4 opzioni di asciugatura per modellare il risultato in base ai tessuti. Il programma Auto Care adatta automaticamente impostazioni e durata al carico, mentre Active Dry rinfresca e igienizza in circa 20 minuti, aiutando a eliminare odori, batteri e allergeni.

Completano il quadro dimensioni di 59,6 x 58,5 x 85 cm e un design curato, pensato per la libera installazione. Una soluzione completa e versatile per chi cerca un’asciugatrice che unisca praticità, personalizzazione e attenzione ai tessuti.

