Amazon, scende a metà prezzo il mouse da gaming della Logitech

L’offerta giusta per chi cerca un mouse gaming affidabile senza spendere troppo. Su Amazon il Logitech G402 è proposto con uno sconto del 56%, un taglio di prezzo notevole che rende questo modello particolarmente interessante. Colpiscono il comfort nell’uso prolungato, la sensazione di solidità e una risposta al movimento pronta e precisa. La struttura leggera aiuta a ridurre l’affaticamento e i pulsanti aggiuntivi, ben posizionati, permettono di personalizzare rapidamente i comandi secondo le proprie abitudini.

Nel complesso, il G402 si distingue per l’equilibrio tra ergonomia, reattività e flessibilità d’uso: è adatto tanto al gioco quanto alla produttività quotidiana. La possibilità di adattare la sensibilità e la presenza di più funzioni a portata di dito lo rendono una scelta sicura per chi desidera un dispositivo concreto e performante a un prezzo accessibile.

Logitech G402: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere al volo: oggi il Logitech G402 è in offerta a 34,99 € con sconto del 56%. Considerando l’entità del ribasso, il risparmio è di circa 45€ rispetto al prezzo di partenza. Per le caratteristiche complessive, si tratta di una proposta molto competitiva nella sua categoria, con un rapporto qualità/prezzo che spicca in modo evidente.

Logitech G402: le caratteristiche tecniche

Il G402 Hyperion Fury punta su velocità e controllo. Il Fusion Engine assicura un tracciamento ad alta velocità fino a 500 IPS, mentre la frequenza di aggiornamento di 1 ms riduce al minimo la latenza. Puoi passare al volo tra quattro livelli di DPI (da 250 fino a 4.000 DPI) per alternare mirini di precisione e movimenti fulminei. Sono presenti 8 pulsanti programmabili per creare macro e assegnare funzioni, gestibili tramite il software Logitech dedicato.

Il design è pensato per il comfort: materiali leggeri, impugnature in gomma e piedini a basso attrito garantiscono scorrevolezza e controllo anche nelle sessioni lunghe. È un mouse con cavo, compatibile con PC e Mac, con dimensioni di 7,2 x 4,1 x 13,6 cm e peso di 200 g. Un classico della linea Logitech G che punta sulla sostanza: velocità, precisione e personalizzazione al servizio del gaming moderno.

