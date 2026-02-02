Amazon, scende a metà prezzo il capiente bollitore elettrico Princess

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Bollitore elettrico 1,7 L cordless con base 360° e indicatori livello: oggi in forte sconto per una pausa tè rapida e pratica.

Occasione perfetta per dare una marcia in più alla routine in cucina: il Princess 01.236017.01.001 è oggi in forte promozione con un sconto del 50%, portandolo a 17,99€. Un bollitore compatto che punta su semplicità e affidabilità, ideale per tè, tisane e caffè filtro. La struttura risulta solida e pensata per l’uso quotidiano, con un riscaldamento dell’acqua rapido e senza fronzoli. Per approfittarne subito: vai all’offerta su Amazon.

Nel suo segmento si distingue per la facilità d’uso e per la resa concreta: fa esattamente ciò che serve con buoni tempi di ebollizione. Il design è essenziale e orientato alla funzionalità. Un piccolo accorgimento: è consigliabile non oltrepassare il livello massimo d’acqua, così da evitare fastidiose fuoriuscite nei primi istanti di bollitura.

Princess 01.236017.01.001: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta su Amazon porta il Princess 01.236017.01.001 a 17,99€ con -50% rispetto al prezzo di listino. Tradotto in numeri, il risparmio è di 17,99€ circa: una cifra davvero interessante per entrare in possesso di un bollitore elettrico affidabile e senza complicazioni.

Il rapporto qualità-prezzo è particolarmente competitivo nella fascia base: chi cerca un dispositivo funzionale e immediato troverà in questa promo un’ottima opportunità per la cucina di tutti i giorni.

Princess 01.236017.01.001: le caratteristiche tecniche

La capienza da 1,7 L è ideale per casa e ufficio, mentre la base ruotabile a 360° e il design cordless rendono agevole l’uso e il posizionamento sul piano di lavoro. Gli indicatori di livello dell’acqua aiutano a dosare con precisione, e la spia luminosa sull’interruttore acceso/spento consente di verificare a colpo d’occhio lo stato di funzionamento.

Tra le dotazioni figurano inoltre la protezione contro il funzionamento a seccoebollizione rapida, pensate per velocizzare i tempi tra una tazza e l’altra. Il tutto in un corpo dal peso contenuto (circa 740 g) e con dimensioni compatte che si integrano facilmente in qualsiasi cucina.

La finitura nera e l’impostazione minimal lo rendono un alleato pratico, senza funzioni superflue. Nota utile per l’uso: non è previsto lo spegnimento automatico, quindi è opportuno monitorare la bollitura e rispettare il livello massimo indicato per un’esperienza d’uso ottimale.

