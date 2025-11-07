Amazon, scende a meno di 100€ il monitor MSI PRO da 24”

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Schermo IPS FHD da 24”, 100Hz, 1ms e FreeSync. Il monitor MSI PRO MP243X è ora in promozione con riduzione del 42% su Amazon

Alla ricerca di un monitor versatile per lavoro e svago? Il MSI PRO MP243X oggi scende di prezzo con uno sconto del 42% su Amazon: una proposta che punta su fluidità percepita, colori convincenti e un ottimo equilibrio tra produttività e intrattenimento. Per approfittarne subito, ecco il link diretto all’offerta.

Dalle impressioni d’uso emergono un’esperienza fluida anche nei video e nel gaming leggero, resa visiva nitida, pratiche casse integrate e una connettività completa per le attività quotidiane. Il comfort per gli occhi è un plus apprezzato, mentre il rapporto qualità/prezzo viene indicato come uno dei punti di forza principali.

MSI PRO MP243X: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con l’attuale offerta, il MSI PRO MP243X è proposto a 74,99€ con sconto del 42%. Tradotto in numeri, il risparmio è di circa 55€ rispetto al prezzo di listino, rendendo l’acquisto particolarmente allettante per chi cerca un display affidabile senza sforare il budget.

Il posizionamento è centrato su chi desidera un monitor per ufficio, studio e intrattenimento leggero con un prezzo accessibile e prestazioni equilibrate. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon: verifica disponibilità e tempi di consegna per la tua zona.

MSI PRO MP243X: le caratteristiche tecniche

Questo monitor da 23,8" IPS FHD (1920×1080) offre una resa nitida e colori corposi, con copertura sRGB al 119% (6 bit + FRC, 16,7 milioni di colori). La frequenza di aggiornamento fino a 100Hz e il tempo di risposta 1ms MPRT migliorano la fluidità nelle attività quotidiane. Le tecnologie Less Blue Light PRO e Anti-Flicker, certificate TÜV Rheinland Eye Comfort, insieme al trattamento antiriflesso, favoriscono sessioni prolungate più confortevoli.

Completano la dotazione altoparlanti integrati da 3W, AMD FreeSync e una connettività essenziale ma pratica con 1x HDMI e 1x DisplayPort. La struttura è flessibile: attacco VESA 75 mm per montaggio a parete o braccio, orientamento verticale/orizzontale e supporto regolabile in quattro direzioni. L’App MSI Display Kit permette di personalizzare rapidamente parametri di visione e produttività.

