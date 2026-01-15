Amazon, risparmio incredibile sul robot lavapavimenti e aspirapolvere

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

robot per le pulizie domestiche completo e affidabile: l’EUREKA J15 Ultra è ora in sconto del 42% su Amazon. Al prezzo di 464,87€, è una soluzione pensata per semplificare la routine: combina aspirazione potente e lavaggio efficace, gestisce con intelligenza ostacoli e dislivelli e lavora con ottima autonomia, risultando adatto anche ad ambienti ampi. La stazione di autopulizia riduce al minimo gli interventi manuali, rendendo l’esperienza davvero "set and forget". Scopri l’offerta qui: vai all’offerta Amazon.

EUREKA J15 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’EUREKA J15 Ultra è proposto a 464,87€ con uno sconto del 42%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 337 euro rispetto al prezzo di riferimento. Un taglio di prezzo notevole per un robot che unisce pulizia profonda e gestione quasi autonoma della manutenzione.

Se vuoi approfittare della promo, verifica la disponibilità direttamente su Amazon dalla pagina prodotto: acquista ora.

EUREKA J15 Ultra: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è una aspirazione da 19.000 Pa, pensata per rimuovere detriti e sporco annidato su tappeti e fessure, mentre il lavaggio a caldo porta il mocio fino a 75°C per un’igiene più accurata. La tecnologia FlexiRazor anti-groviglio interviene sui capelli riducendo al minimo gli ingarbugliamenti, così da mantenere costanti le prestazioni senza interventi manuali.

Grazie allo ScrubExtend, il mocio si estende per una pulizia avanzata dei bordi, coprendo in modo capillare angoli e perimetri. La mappatura con AI riconosce e classifica oltre 150 tipi di disordini, ottimizzando i percorsi e migliorando l’evitamento degli ostacoli. La stazione di autopulizia completa il pacchetto: lava automaticamente il mocio ad acqua calda, svuota il contenitore della polvere e provvede all’asciugatura, per una manutenzione davvero ridotta.

La scheda tecnica segnala un’autonomia fino a 1 ora e 40 minuti, una capacità di 3 litri, voltaggio a 14,4 V (CC) e bassa rumorosità, con filtro lavabile e funzioni combinate di aspirazione e lavaggio simultanei. Le dimensioni sono pari a 35,5 x 35,4 x 11 cm con peso di 8 kg, e il controllo avviene comodamente da smartphone.

Per chi desidera un robot che curi sia la polvere sia il lavaggio quotidiano, con gestione avanzata dei bordi e una base che si occupa di tutto, l’EUREKA J15 Ultra è una proposta estremamente completa nella sua categoria.

