Amazon, risparmio di oltre 100€ su questi auricolari bluetooth

Audio HiFi, 4 microfoni ENC, fino a 36 ore e IP7: scopri gli auricolari oggi in offerta su Amazon e approfitta degli oltre 100€ di sconto.

L’occasione giusta per passare a un paio di auricolari Bluetooth versatili e comodi è arrivata: questi auricolari bluetooth 5.4 sono oggi in promozione su Amazon con uno sconto dell’80%. A questo prezzo diventano una scelta davvero interessante per chi cerca praticità quotidiana: audio pulito e coinvolgente, chiamate nitide, accoppiamento rapido con lo smartphone e una custodia compatta facile da portare ovunque. Convincente anche la comodità di utilizzo, con comandi a sfioramento intuitivi e una buona autonomia per coprire l’intera giornata. Scopri tutti i dettagli e approfitta dell’offerta con il link diretto all’offerta.

Auricolari Bluetooth 5.4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasioni così meritano di essere colte al volo: questi auricolari bluetooth 5.4 sono disponibili a 26,59€ grazie a uno sconto dell’80%. Il taglio di prezzo si traduce in un risparmio di 106,36 euro rispetto al prezzo pieno. Una promo di forte impatto che rende questi auricolari una scelta estremamente conveniente per musica, chiamate e uso quotidiano.

Non sappiamo la durata della promo: se vuoi bloccare lo sconto, è il momento di approfittarne.

Auricolari Bluetooth 5.4: le caratteristiche tecniche

Il cuore della connettività è il Bluetooth 5.4, abbinato a un chipset professionale che assicura collegamenti stabili, veloci e a basso consumo. Dopo il primo pairing, gli auricolari si connettono in automatico al dispositivo, semplificando l’esperienza d’uso in mobilità.

Il driver da 14,2 mm offre un suono HiFi con bassi pieni e alti nitidi, mentre i 4 microfoni ENC riducono fino al 90% dei rumori ambientali per chiamate chiare e voce naturale. Tramite l’app dedicata è possibile scegliere tra sei EQ preimpostati, attivare le modalità Musica e Gioco, personalizzare i gesti touch e perfino accedere a oltre 100 tracce di rumore bianco per relax e concentrazione.

L’autonomia copre 6–8 ore con una singola ricarica e arriva fino a 36–40 ore grazie alla custodia. Il display LED dedicato mostra lo stato della batteria di auricolari e case in tempo reale. Il design è leggero ed ergonomico (circa 4 g per earbud) con gommini in silicone S/M/L per una tenuta stabile; la certificazione IP7 protegge da pioggia e sudore, rendendoli ideali per corsa, palestra e viaggi. I controlli touch permettono di gestire volume, brani e assistente vocale, e la compatibilità è universale con tutti i dispositivi Bluetooth.

