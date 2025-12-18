Amazon, risparmi oltre 1000€ sul pc portatile con 69% di sconto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Ryzen 7 5700U, 16GB RAM, 1TB SSD e display FHD 15,6": questo notebook con Windows 11 Pro è protagonista di una offerta con un risparmio di oltre 1000€

Amazon

C’è una promo davvero interessante su Amazon per un notebook gaming da 15,6 pollici che unisce design sottile e avvio rapidissimo a un prezzo d’attacco. Il NAIKLULU 15.6 Pollici Gaming PC Portatile è proposto con uno sconto del 69% e lo trovi a 499,99€. Un portatile che si distingue per la buona reattività nell’uso quotidiano e multimediale, una costruzione curata e una tastiera confortevole con retroilluminazione, mantenendo un profilo leggero e sottile. Scopri l’offerta su Amazon.

NAIKLULU 15.6 Pollici Gaming PC Portatile

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

NAIKLULU 15.6 Pollici Gaming PC Portatile: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta attuale posiziona il NAIKLULU 15.6 Pollici Gaming PC Portatile a 499,99€ con uno sconto del 69%. Un taglio di prezzo importante, con un risparmio di oltre 1000€ per un portatile pensato per lavoro, studio e intrattenimento, con dotazione completa e bilanciata. Per conoscere tutti i dettagli e la disponibilità, vai alla pagina del prodotto su Amazon.

La promo è attiva al momento della pubblicazione: se ti interessa, è il momento giusto per aggiungerlo al carrello e approfittare dello sconto.

NAIKLULU 15.6 Pollici Gaming PC Portatile

NAIKLULU 15.6 Pollici Gaming PC Portatile: le caratteristiche tecniche

Cuore del portatile è il Ryzen 7 5700U (8 core/16 thread, 2.0-4.3 GHz) con grafica integrata Radeon Vega 8 accelerata fino a 1900 MHz: una combinazione capace di gestire con agilità multitasking, produttività e intrattenimento. La piattaforma è affiancata da 16GB di RAM DDR4 dual channel a 3200MHz e da un veloce SSD da 1TB per avvii rapidi e trasferimenti scattanti.

Il display Full HD da 15,6" (1920×1080) con cornici ultrasottili da 4 mm raggiunge un rapporto schermo/corpo del 90% e può aprirsi fino a 180°, integrando una webcam HD da 1MP. Completano la dotazione una tastiera retroilluminata a due livelli, lo sblocco con impronta digitale, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.2, doppi altoparlanti stereo (2×2W), porta Type‑C e 2 USB 3.0. Il sistema operativo è Windows 11 Pro.

Nonostante la vocazione alla produttività e al gaming leggero, il portatile mantiene peso contenuto in 1,8 kg, un profilo sottile e una batteria agli ioni di litio da 46,2 Wh, adatta a coprire la giornata tipica tra studio, lavoro e streaming.

NAIKLULU 15.6 Pollici Gaming PC Portatile