Amazon, quasi a metà prezzo la friggitrice ad aria con touch screeen

6,5 L, 12 programmi e touch screen: la friggitrice ad aria Princess con separatore e 1800W oggi è in sconto del 46% su Amazon. Scopri i dettagli dell’offerta.

Se cerchi una friggitrice ad aria capiente e facile da usare, la Princess Friggitrice ad Aria Digitale 6,5 L oggi è protagonista di una super offerta su Amazon con uno sconto del 46%. È una soluzione pratica e versatile che si fa apprezzare per la rapidità di cottura, la semplicità di utilizzo e la pulizia immediata, ideale per preparare di tutto con risultati gustosi e con meno olio. Scopri tutti i dettagli della promo e approfitta del prezzo ribassato: vai all’offerta.

Il formato è adatto all’uso quotidiano: si apprezza per la sua versatilità grazie ai programmi preimpostati e ai controlli intuitivi, oltre alla cottura uniforme che riduce i tempi senza necessità di preriscaldamento. Una scelta intelligente per chi vuole semplificare la cucina e contenere i consumi.

Princess Friggitrice ad Aria Digitale 6,5 L: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi la Princess Friggitrice ad Aria Digitale 6,5 L è proposta a 54,99€ grazie a uno sconto del 46%. In termini pratici, significa un risparmio di circa 47 euro sul prezzo di partenza. Un’occasione per portarsi a casa una friggitrice capiente e completa a una cifra particolarmente accessibile.

Non sono necessari coupon aggiuntivi: basta aggiungerla al carrello per ottenere il prezzo promozionale. Le quantità e la durata delle offerte possono variare: se ti interessa, valuta l’acquisto finché lo sconto è attivo.

Princess Friggitrice ad Aria Digitale 6,5 L: le caratteristiche tecniche

Con una capacità di 6,5 litri (fino a 1,5 kg di patatine), questa friggitrice è pensata per famiglie numerose o per chi cucina in grandi quantità. Il wattaggio da 1800W e la cottura a convezione d’aria calda consentono di ottenere piatti croccanti usando fino all’85% di grassi in meno, con in più un risparmio energetico indicato fino al 60% rispetto ai metodi tradizionali.

I 12 programmi preimpostati semplificano la preparazione di molte ricette, mentre è possibile personalizzare tempi e temperatura a piacere. Il touch screen digitale rende i comandi immediati e il ricettario in dotazione aiuta a prendere subito confidenza con le preparazioni.

Il divisorio rimovibile permette di cuocere due pietanze contemporaneamente nello stesso cestello. Non mancano accorgimenti pratici come lo spazio per il cavo, il manico Cool Touch e l’involucro resistente al calore. È senza BPA e PFOAS e integra spegnimento automatico, funzioni programmabili e timer.

Completano la scheda il colore nero, il materiale in plastica, le dimensioni di 33,8 x 30,7 x 41,4 cm e il modello 01.182061.01.001. Un set di caratteristiche che la rendono una valida alleata per chi vuole cucinare in modo pratico e più leggero, senza rinunciare al gusto.

