Amazon, promo sul cuscino massaggiante Shiatsu: costa meno di 30€

Cuscino massaggiante ALLJOY con 4 nodi 3D, calore a 45°C e 3 velocità. Portatile e silenzioso, ideale per collo e schiena. Scopri l’offerta.

ALLJOY Cuscino Massaggiante Shiatsu è in offerta su Amazon con uno sconto del 28%. Un accessorio compatto e comodo da usare, pensato per regalare sollievo quotidiano grazie a massaggi profondi e calore mirato. Dalle esperienze d’uso emerge quanto sia piacevole da utilizzare alla fine della giornata: le testine sono morbide, il movimento è regolabile e l’effetto riscaldante aumenta la sensazione di benessere. Se vuoi approfittarne subito, ecco il link diretto.

ALLJOY Cuscino Massaggiante Shiatsu

ALLJOY Cuscino Massaggiante Shiatsu è proposto a 25,12€ con sconto del 28%. Un prezzo invitante per portare a casa un massaggiatore compatto e versatile, utile per ritagliarsi momenti di relax a casa, in ufficio o in auto. Offerta attiva al momento della pubblicazione.

ALLJOY Cuscino Massaggiante Shiatsu: le caratteristiche tecniche

4 nodi 3D a impasto profondo che simulano la tecnica shiatsu. La rotazione può invertire direzione e ci sono 3 velocità selezionabili per modulare l’intensità del massaggio in base alle preferenze personali.

riscaldamento a 45 °C, pensata per favorire la circolazione e sciogliere le tensioni. Non manca la sicurezza: dopo 20 minuti l’unità si spegne automaticamente e integra la protezione da surriscaldamento.

portatile e comodo ovunque, adotta un design ergonomico che si adatta a collo, schiena, vita, braccia e gambe. In confezione sono previsti un adattatore CC 12V e uno CA 100–240V, oltre a una fascia elastica posteriore per fissarlo allo schienale: così puoi usarlo a casa, in ufficio o in auto con grande praticità.

pelle PU di qualità e una copertura in rete traspirante rimovibile e lavabile. Il cavo lungo agevola l’uso e il motore brushless riduce il rumore, permettendo sessioni di relax senza disturbare chi ti sta intorno.

30 x 20 x 10 cm per un peso di 1 kg: compatto da riporre e abbastanza leggero da spostare dove serve.

