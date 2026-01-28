Amazon, promo incredibile sulla lavatrice classe A: risparmia 400€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lavatrice AEG 11 kg, vapore Refresh e classe A: silenziosa e ricca di programmi. Oggi è protagonista di una grande promo su Amazon, scopri l’offerta.

Amazon

L’offerta giusta se cerchi una lavatrice affidabile e silenziosa, capace di prendersi cura dei tessuti e di gestire grandi carichi. La AEG ProSteam Serie 7000 è oggi proposta con uno sconto del 40% su Amazon: una promo da cogliere al volo per un modello apprezzato per robustezza, tantissimi programmi e funzionamento davvero discreto in fase di lavaggio. È una macchina che "fa il suo dovere" con efficacia e semplicità d’uso, unendo capienza e praticità senza risultare ingombrante. Scopri lo sconto del 40% e valuta se è la scelta giusta per la tua lavanderia domestica.

Oltre alla cura per i capi, spiccano la qualità costruttiva e un set ricco di programmi, compresi quelli con vapore per rinfrescare i tessuti e ridurre le pieghe. Una soluzione moderna che coniuga comfort, praticità e risultati concreti.

AEG ProSteam Serie 7000

AEG ProSteam Serie 7000: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon la AEG ProSteam Serie 7000 è in offerta a 599,00€ con uno sconto del 40%. Un prezzo molto interessante per una lavatrice di fascia alta, capiente e attenta alla cura dei capi, ideale per famiglie e per chi cerca efficienza senza compromessi.

Se desideri una macchina affidabile per gestire il bucato di tutti i giorni con consumi contenuti e funzioni evolute, questa proposta rappresenta un equilibrio riuscito tra qualità e convenienza.

AEG ProSteam Serie 7000

AEG ProSteam Serie 7000: le caratteristiche tecniche

Il cuore della Serie 7000 è la tecnologia ProSteam: con il programma Vapore Refresh puoi neutralizzare gli odori e ridurre le pieghe in soli 25 minuti, evitando cicli completi quando vuoi solo rinfrescare i capi. La gestione intelligente del bucato è affidata a ProSense/PreciseWash, che adatta automaticamente il programma al carico e può ridurre fino al 40% energia, tempo e acqua sui carichi più piccoli.

Per i lavaggi quotidiani, il ciclo MixLoad 69min è un ottimo compromesso: tratta carichi misti fino a 5 kg a 30°C in 69 minuti, bilanciando prestazioni e risparmio. Il Care Drum con speciale trama e velo d’acqua limita gli sfregamenti, offrendo una cura più delicata dei tessuti.

Sul fronte dell’igiene, la certificazione Swissatest attesta la rimozione di oltre 99,99% di virus e batteri, senza rinunciare a risultati di lavaggio eccellenti. La scheda si completa con classe energetica A, capacità di 11 kg e il modello LR7H114AW

AEG ProSteam Serie 7000