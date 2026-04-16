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Amazon introduce Prime Video Ultra, il nuovo piano con streaming 4K e senza pubblicità. Migliora qualità e funzioni, ma il prezzo sale e cambia l’offerta complessiva del servizio.

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Amazon introduce Prime Video Ultra, un nuovo piano in abbonamento su misura per chi vuole streaming in 4K senza pubblicità, ma con un costo più elevato rispetto al passato. Una mossa che cambia l’equilibrio dell’offerta e punta a convincere gli utenti più esigenti a fare un passo in più.

Il nuovo piano Prime Video Ultra

Con Prime Video Ultra, Amazon inaugura una fase diversa per il suo servizio di streaming. Non si tratta solo di un aggiornamento, ma di un riposizionamento: chi cerca la qualità massima e un’esperienza senza interruzioni deve accettare un prezzo più alto.

Il nuovo piano debutta negli Stati Uniti e si rivolge in particolare agli utenti già abbonati ad Amazon Prime.

L’idea è chiara: segmentare l’offerta e differenziare sempre di più i livelli di servizio, seguendo una tendenza ormai consolidata nel settore.

Cosa cambia oltre al prezzo

Il passaggio a Prime Video Ultra comporta un aumento del costo mensile rispetto alla versione precedente senza pubblicità. Una differenza che non è solo simbolica, ma che riflette l’aggiunta di nuove funzionalità.

Amazon ha deciso di spostare alcune delle caratteristiche più richieste, come la qualità video più alta, all’interno del piano premium.

In altre parole, ciò che prima era accessibile a un prezzo più contenuto ora diventa parte di un pacchetto più esclusivo.

Una scelta che potrebbe non piacere a tutti, soprattutto a chi era abituato a un’offerta più semplice e meno frammentata.

Prime Video 4K: sarà legato al piano Ultra

Dunque, uno degli aspetti più rilevanti riguarda Prime Video 4K. E sì, la possibilità di guardare contenuti alla massima risoluzione diventa una prerogativa del piano Ultra.

Questo significa che chi vuole sfruttare appieno televisori e dispositivi compatibili dovrà necessariamente aggiornare il proprio abbonamento.

Non si tratta solo di una questione di nitidezza: il 4K rappresenta ormai uno standard per molti utenti che difficilmente si “abituerebbero” a guardare film e serie TV a risoluzioni inferiori.

La scelta di Amazon va letta anche in chiave strategica: valorizzare il piano premium e spingere verso un’esperienza più completa, ma a pagamento.

Streaming senza pubblicità

Il punto di forza di Prime Video Ultra resta lo streaming senza pubblicità. Un elemento sempre più centrale per gli utenti, spesso infastiditi dalla presenza crescente di spot anche nelle piattaforme a pagamento.

Amazon propone questo piano come la soluzione definitiva per eliminare le interruzioni. Tuttavia, qualche dubbio resta tra gli utenti, soprattutto alla luce di esperienze passate in cui la gestione degli annunci non è stata sempre percepita come trasparente.

Resta da vedere se questa nuova formula riuscirà davvero a garantire una visione completamente libera da pubblicità, come promesso.

Più dispositivi e download potenziati

Oltre alla qualità video e all’assenza di spot, Prime Video Ultra introduce miglioramenti concreti nell’uso quotidiano.

Aumenta il numero di dispositivi utilizzabili contemporaneamente, rendendo il servizio più adatto alle famiglie o a chi condivide l’account.

Anche i download offline fanno un salto in avanti, con un limite molto più alto rispetto al passato.

Sono dettagli che, nella pratica, fanno la differenza: più flessibilità significa meno vincoli e un’esperienza più adatta a ritmi di vita sempre più mobili.

Come attivare Prime Video Ultra

L’attivazione del nuovo piano è piuttosto semplice. Gli utenti possono accedere alla sezione dedicata del proprio account e scegliere l’opzione per passare a Prime Video Ultra.

Il processo è immediato e non richiede passaggi complessi. In pochi clic si può aggiornare l’abbonamento e iniziare a utilizzare le nuove funzionalità.

Una semplicità che conferma l’approccio di Amazon: rendere l’upgrade facile, quasi naturale, per chi è già dentro l’ecosistema.

La giusta strategia?

Il lancio di Prime Video Ultra si inserisce in una dinamica più ampia. Le piattaforme stanno progressivamente spostando le funzionalità migliori verso piani premium, lasciando le versioni base più limitate o supportate dalla pubblicità.

Amazon segue questa strada con decisione, puntando su qualità, personalizzazione e un’offerta sempre più modulare.

La vera domanda è se gli utenti saranno disposti a pagare di più per avere meno interruzioni e più qualità. La risposta, come spesso accade, arriverà dai numeri nei prossimi mesi.