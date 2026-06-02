Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Torna il Prime Day di Amazon, l’evento di offerte esclusive dedicate ai clienti Prime, anticipato quest’anno da luglio a giugno, ma non è l’unica novità. Contestualmente arriva anche Amazon Destinazione Sud, un insieme di iniziative per celebrare i clienti e le comunità del Sud Italia attraverso offerte e opportunità a loro dedicate, con una “chicca” speciale: il Prime Day Festival a Palermo, con tre giorni di intrattenimento e attività aperte al pubblico.

Le offerte esclusive per i clienti Prime

Come sempre, Prime Day vuol dire offerte. Dal 23 al 26 giugno, per quattro giorni i clienti Prime di Amazon avranno a disposizione un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie – casa, giardino, bellezza e cura della persona, abbigliamento, elettronica -, con sconti esclusivi su prodotti di grandi marchi come Moulinex, Dyson, Lagostina, LEGO, Foppapedretti e altri prodotti made in Italy.

Ma c’è di più, perché a partire dal 2 giugno e fino all’inizio di Prime Day, si può approfittare di alcune offerte anticipate: 4 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, sconti fino al 30% su una selezione di prodotti di moda e abbigliamento per la palestra e offerte fino al 40% sui prodotti a marchio Amazon.

Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi sul sito e, se idoneo, iniziare il periodo di uso gratuito che include, oltre alle offerte di Prime Day, anche spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi in giornata o in un giorno, Prime Video, Amazon Photos, eBook e fumetti, Amazon Music Prime, Amazon Luna, il servizio gaming di Amazon e altri servizi in abbonamento.

Se vuoi provare le offerte esclusive e i vantaggi di Amazon Prime, puoi iscriverti a questo link.

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Le iniziative di Amazon Destinazione Sud

Quest’anno Amazon ha deciso di lanciare un nuovo progetto parallelamente all’arrivo del Prime Day, con un insieme di iniziative volte a celebrare i clienti e le comunità del Sud Italia, attraverso offerte e programmi a loro dedicati.

Innanzitutto mette a disposizione degli incentivi dedicati alle nuove PMI, riconoscendo il ruolo fondamentale delle piccole e medie imprese nel tessuto economico del Sud e impegnandosi a supportarne la crescita attraverso l’e-commerce. A partire dall’8 giugno Amazon offre un credito sulle commissioni di segnalazione fino a 500 euro per i partner di vendita idonei che propongono i propri prodotti all’interno della vetrina made in Italy, con sede in una delle otto regioni del Sud – Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna – e titolari di un marchio registrato.

Proseguono i programmi di formazione sulla digitalizzazione e l’Intelligenza Artificiale generativa, nati in collaborazione con enti regionali e partner come ICE per supportare l’accesso al digitale delle piccole e medie imprese, e i programmi rivolti agli studenti per l’acquisizione di competenze STEM. In collaborazione con Develhope e Code.org, Amazon continuerà a offrire borse di studio e sessioni di formazione in presenza per studenti e insegnanti di Napoli e Palermo anche nel secondo semestre del 2026.

In linea con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2040, Amazon sta portando avanti sette progetti solari in Sicilia, quattro dei quali avviati nel 2025. A questi si aggiungono due nuovi parchi agrivoltaici, rispettivamente a Mazara del Vallo (Trapani) e Paternò (Catania), che andranno ad affiancare gli impianti fotovoltaici già installati sui tetti di 32 siti logistici distribuiti sul territorio italiano.

Per i clienti idonei del Sud Italia sono previsti ulteriori agevolazioni per i prodotti low-cost con Amazon Haul. Se già è possibile acquistare a prezzi ultra convenienti in categorie come moda, casa e lifestyle, dall’8 al 14 giugno si potrà risparmiare con un ulteriore 20% di sconto cumulabile con le promozioni già attive, per un risparmio complessivo fino al 60%.

Inoltre, di recente Amazon ha ampliato il servizio Paga in Contanti, disponibile in oltre 35.000 punti vendita convenzionati in tutta Italia, di cui 12.000 al Sud, e ha aggiunto nuovi punti di ritiro, tra cui tabaccherie, edicole, negozi di prossimità, stazioni di servizio.

Il Prime Day Festival a Palermo

Grande novità di quest’anno è un evento aperto al pubblico, nato proprio per celebrare i clienti del Sud Italia. Dal 19 al 21 giugno si tiene a Palermo il Prime Day Festival, con tre giorni di appuntamenti e intrattenimento in programma presso il Nauto di Palermo.

Il “villaggio Prime” sarà aperto ogni giorno dalle 17:30 alle 23:30 e i visitatori potranno esplorare diverse aree tematiche, tra cui uno spazio dedicato alle offerte Prime Day e ai benefici Prime, un’area che celebra il made in Italy, una zona dedicata ai prodotti per la famiglia, lo spazio Amazon Haul, l’area Alexa+ per provare i dispositivi Amazon, l’area Prime Match con giochi da tavolo targati Prime e, infine, il Prime Photo Booth, per scattare foto ricordo con vista mare sullo splendido panorama del Foro Italico, da condividere sui social con l’hashtag #PrimeDayFestival.

In programma anche musica live, incontri letterari e DJ set, a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti:

venerdì 19 giugno alle ore 19:00 Alec Ross , esperto di innovazione e consigliere di Hillary Clinton per il Dipartimento di Stato americano, presenta il suo ultimo libro The Italian Dream – Riprendersi il futuro (Feltrinelli);

, esperto di innovazione e consigliere di Hillary Clinton per il Dipartimento di Stato americano, presenta il suo ultimo libro The Italian Dream – Riprendersi il futuro (Feltrinelli); venerdì 19 giugno alle ore 20:30 Antonio Manzini , scrittore e autore di uno dei personaggi più amati della narrativa e della televisione italiana, presenta I tramezzini di Rocco Schiavone;

, scrittore e autore di uno dei personaggi più amati della narrativa e della televisione italiana, presenta I tramezzini di Rocco Schiavone; sabato 20 giugno alle ore 22:00 il cantautore palermitano Davide Shorty porta sul palco il suo stile unico che fonde soul, funk, jazz e hip hop;

porta sul palco il suo stile unico che fonde soul, funk, jazz e hip hop; domenica 21 giugno alle ore 19:00 la scrittrice palermitana Milena Palminteri presenta Come l’arancio amaro, storia dalla prosa intensa e poetica che intreccia memoria, identità e il profumo inconfondibile della Sicilia.

“Il Sud rappresenta per Amazon una priorità strategica e un’area di crescita fondamentale. (…) Con Amazon Destinazione Sud vogliamo essere ancora più vicini ai nostri clienti di queste Regioni, continuando a migliorare l’esperienza cliente e valorizzando il territorio. (…) Ogni iniziativa è pensata per celebrare e servire meglio i milioni di clienti del Sud che ci scelgono ogni giorno. (…) Questa iniziativa rappresenta un’opportunità anche per le imprese del territorio: sono già più di 2.000 le aziende del Sud Italia che esportano in tutto il mondo grazie alla nostra vetrina made in Italy, e con Amazon Destinazione Sud vogliamo portare ancora più imprese a vendere online e raggiungere nuovi clienti in Italia e all’estero”, queste le parole di Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia.

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