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Gli esperti segnalano una crescita delle truffe legate al Prime Day. Scopri quali sono le minacce più diffuse e come acquistare in sicurezza.

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Dal 23 al 26 giugno torna Amazon Prime Day 2026, evento sfruttato dai cybercriminali per truffe mirate.

Check Point Research rileva migliaia di domini legati ad Amazon creati prima del Prime Day per attirare vittime.

Per proteggersi, verificare URL, usare l'app ufficiale, attivare 2FA e diffidare di messaggi urgenti o offerte sospette.

Dal 23 al 26 giugno torna Amazon Prime Day 2026, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di shopping online. Accanto alle offerte e agli sconti, però, cresce anche l’attenzione dei cybercriminali, che sfruttano la popolarità dell’evento per tentare di ingannare gli utenti attraverso siti falsi e comunicazioni fraudolente.

A lanciare l’allarme è Check Point Research, la divisione di Threat Intelligence di Check Point Software Technologies, che ha analizzato l’attività dei criminali informatici nei mesi precedenti all’evento. L’obiettivo è aiutare i consumatori a riconoscere i tentativi di truffa e ad acquistare in modo più consapevole.

Prime Day 2026, cresce l’attività dei cybercriminali

Secondo il report, le campagne fraudolente legate al marchio Amazon non nascono nei giorni immediatamente precedenti al Prime Day. Al contrario, vengono pianificate e preparate con largo anticipo.

Tra dicembre 2025 e maggio 2026 sono stati registrati a livello globale 6.843 nuovi domini collegati al nome Amazon. L’attività ha raggiunto il picco nell’aprile 2026, quando sono comparsi 1.446 nuovi domini in un solo mese. A maggio ne sono stati registrati altri 1.267.

Check Point Research segnala che una parte di questi domini è stata classificata come malevola o sospetta. Secondo gli esperti, molti vengono creati per sfruttare la notorietà del brand e attirare utenti alla ricerca di offerte o vantaggi esclusivi legati al Prime Day.

I falsi siti che imitano Amazon

In alcuni casi, i criminali informatici realizzano siti che riproducono l’aspetto del marketplace di Amazon, utilizzando loghi, categorie di prodotto, design e schede articoli molto simili a quelle originali. L’obiettivo è convincere gli utenti a navigare su piattaforme contraffatte e a inserire informazioni personali o dati di pagamento.

Check Point cita anche casi in cui vengono imitate le singole pagine prodotto, complete di recensioni e messaggi che richiamano offerte a tempo limitato. Proprio il senso di urgenza rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per spingere gli utenti ad agire rapidamente senza verificare l’autenticità del sito.

Non solo siti web: attenzione a SMS ed e-mail

Durante i grandi eventi commerciali aumentano anche le campagne di phishing via e-mail e i tentativi di smishing tramite SMS.

I messaggi possono segnalare presunti ritardi nelle consegne, problemi con l’account, richieste di verifica dei codici di sicurezza oppure finte promozioni esclusive. In realtà, secondo gli esperti, l’obiettivo è spesso quello di sottrarre credenziali di accesso e ottenere il controllo degli account degli utenti.

Per questo motivo è consigliabile diffidare delle comunicazioni che richiedono azioni immediate o invitano a cliccare su collegamenti ricevuti tramite messaggi o posta elettronica.

Come acquistare in sicurezza durante Amazon Prime Day 2026

Il primo consiglio è verificare sempre l’indirizzo del sito prima di effettuare l’accesso o completare un acquisto. Anche una minima differenza nell’URL può distinguere una pagina autentica da una contraffatta.

Gli esperti suggeriscono inoltre di raggiungere Amazon digitando direttamente l’indirizzo nel browser oppure utilizzando l’app ufficiale, evitando di aprire link ricevuti tramite e-mail o SMS.

È utile anche attivare l’autenticazione a due fattori e utilizzare password robuste e diverse per ogni servizio. Un ulteriore livello di protezione può arrivare dall’utilizzo di metodi di pagamento sicuri, come carte di credito o carte virtuali.

Infine, vale una regola sempre attuale: se un’offerta appare troppo conveniente per essere vera, è opportuno dedicare qualche secondo in più alle verifiche. Durante eventi ad alto traffico come il Prime Day, la prudenza resta uno degli strumenti più efficaci per fare acquisti online in serenità ed evitare truffe.