Amazon, prezzo mai visto sul computer portatile per casa e lavoro

Schermo FHD 15,6'', 16GB RAM e SSD 256GB, batteria 5000 mAh, Windows 11 Pro: il notebook FUNYET è oggi in forte sconto su Amazon.

Se stai cercando un notebook per studio e ufficio dal prezzo accessibile, il FUNYET Computer portatile oggi è proposto con uno sconto del 68%. Un laptop apprezzato per funzionalità e praticità, adatto all’uso quotidiano tra produttività, navigazione e lezioni online, con un’autonomia di diverse ore e un set di porte completo. Clicca qui per scoprire l’offerta su Amazon.

Chi lo utilizza ne evidenzia la fluidità nelle attività di base grazie alla memoria generosa, l’ampio schermo che facilita la consultazione di documenti e presentazioni, e qualche appunto sull’alimentazione e sulla configurazione iniziale del sistema. In sintesi, una soluzione concreta per chi cerca un portatile senza fronzoli per lavoro e studio.

FUNYET Computer portatile: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il FUNYET Computer portatile è in offerta a 319,99€ con uno sconto del 68%. Al momento non risultano coupon attivi o indicazioni sulla possibilità di pagare a rate o sulla scadenza della promozione.

FUNYET Computer portatile: le caratteristiche tecniche

Questo modello da 15,6 pollici integra un display IPS FHD 1920×1080 con apertura a 180°, ideale per condividere lo schermo e lavorare con comodità. Il design è sottile e orientato alla mobilità, senza rinunciare alle connessioni fondamentali.

La piattaforma è basata su Intel Core M3-6Y30 (2 core/4 thread, fino a 2,2 GHz, TDP 4,5 W), abbinata a 16 GB di RAM e SSD da 256 GB con possibilità di espansione tramite scheda TF. Una combinazione pensata per un multitasking fluido nelle attività quotidiane come Word, Excel, navigazione web e didattica online.

Completano la dotazione Wi‑Fi 5 e Bluetooth 5.0, porte 2×USB 3.0, HDMI, jack audio 3,5 mm e slot TF. La batteria da 5000 mAh offre fino a 6–8 ore in uso leggero, mentre il sistema è Windows 11 Pro preinstallato. Presente anche una garanzia di 2 anni con assistenza online dedicata.

