Amazon, prezzo mai visto per la cassa bluetooth impermeabile da 80W

Offerta da non perdere su Amazon per una cassa Bluetooth portatile pensata per feste, esterni e casa. L’articolo è proposto con un sconto del 63% e un prezzo particolarmente allettante. La qualità percepita è elevata: connessione stabile e rapida, suono nitido e potente, materiali solidi e luci RGB d’effetto che aggiungono atmosfera. L’autonomia convince per le uscite fuori porta e c’è chi la utilizza anche come amplificazione per la TV. Qui trovi il link diretto all’offerta.

Il design è pensato per essere trasportato con facilità, mantenendo una costruzione robusta e un’ottima resa audio anche a volumi elevati. Se cerchi una soluzione immediata per animare feste, spiaggia o serate in casa, questa proposta rappresenta una scelta pratica e conveniente.

Cassa Bluetooth Portatile 80W: prezzo, offerta e sconto Amazon

Al momento la cassa è disponibile a 59,99€ con un ribasso del 63%. Una cifra estremamente competitiva per chi desidera un diffusore portatile capace di accompagnare musica e intrattenimento in molteplici situazioni, dall’uso in casa agli spazi all’aperto. Considerata la convenienza, è consigliabile approfittarne finché l’offerta resta attiva.

Cassa Bluetooth Portatile 80W: le caratteristiche tecniche

Il sistema audio ad alta resa combina un subwoofer da 50W con due tweeter da 15W ciascuno, per un totale di 80W, offrendo chiarezza stereo 2.1 e bassi pieni anche a volumi sostenuti. L’ottimizzazione tramite tecnologia di crossover dedicata mira a mantenere voci definite e un ascolto coinvolgente. Le luci RGB integrano il look con effetti scenografici.

La connettività si affida al Bluetooth 5.4 con portata fino a 20 metri e riconnessione automatica all’ultimo device; è compatibile con smartphone e può riprodurre audio anche da laptop e TV tramite il cavo da 3,5 mm incluso. Presenti due modalità EQ (Indoor/Outdoor) per adattare il suono agli ambienti. Grazie alla funzione TWS è possibile collegare due unità e ampliare l’effetto stereo.

La certificazione IPX7 lo rende resistente a spruzzi, pioggia, polvere e sabbia (non idoneo all’immersione). La batteria da 8000mAh garantisce fino a 24 ore di riproduzione continua a volume minimo. La maniglia in silicone morbido facilita il trasporto. Dimensioni: 17 x 30 x 20 cm; peso: 2,07 kg.

