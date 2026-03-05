Amazon, prezzo in picchiata sullo smartwatch: occasione da non perdere

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Chiamate Bluetooth, 100+ sport, cardio e SpO2, schermo 1,85'' e IP68. Lo smartwatch RUIMEN è in forte sconto per un indossabile completo e pratico.

Occasione da non perdere per chi cerca uno smartwatch completo senza spendere troppo: il RUIMEN Smartwatch oggi è proposto con uno sconto del 72%. Con un prezzo aggressivo e un set di funzioni che spazia dal benessere allo sport, si distingue per la facilità d’uso, la gestione delle chiamate dal polso e una batteria capace di durare diversi giorni. È un wearable pratico e immediato, adatto all’allenamento quotidiano e alla vita di tutti i giorni. Scopri l’offerta direttamente su Amazon: vai all’offerta.

RUIMEN Smartwatch: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta su Amazon porta il prezzo a 28,49€ con uno sconto del 72%. Considerando il taglio applicato, il risparmio è di circa 73 euro rispetto al prezzo di riferimento. Una cifra molto interessante per un orologio smart che integra funzioni di comunicazione, salute e allenamento tipiche di modelli più costosi.

La promozione è attiva al momento della pubblicazione: approfittane subito per mettere al polso un dispositivo versatile a un costo davvero contenuto.

RUIMEN Smartwatch: le caratteristiche tecniche

Il RUIMEN Smartwatch supporta le chiamate Bluetooth direttamente dal polso, caratteristica rara in questa fascia, e integra un lettore musicale per controllare o riprodurre brani senza tirare fuori lo smartphone. Per l’attività fisica mette a disposizione 100+ modalità sportive (corsa, ciclismo, scalata, sci e altro), mentre sul fronte benessere sono presenti cardiofrequenzimetro con monitoraggio continuo e SpO₂ on-demand.

Lo schermo LCD a colori da 1,85 pollici con risoluzione 280 x 240 offre una buona leggibilità nelle schermate principali e nei widget rapidi. L’orologio è impermeabile IP68, adatto all’uso quotidiano e agli allenamenti all’aperto. La batteria da 300 mAh garantisce fino a 7 giorni di autonomia tipica e si ricarica in circa 2 ore, così da essere sempre pronto all’uso.

Compatibile con Android e iOS, il wearable gestisce notifiche di chiamate, messaggi e app come WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram e molte altre, permettendo di restare connessi senza distrazioni. Nella confezione trovi cavo di ricarica, cinturino e manuale, per iniziare subito a utilizzarlo. In sintesi, un pacchetto equilibrato che combina funzioni smart, sport e salute a un prezzo estremamente accessibile.

