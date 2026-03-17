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Amazon, prezzo in picchiata sulla stampante multifunzione smart HP

Multifunzione a getto d’inchiostro con Wi‑Fi, fronte/retro e ADF. HP Envy 6520e è in promozione con sconto del 45%: pratica e perfetta per la casa.

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Amazon, prezzo in picchiata sulla stampante multifunzione smart HP Amazon

Occasione da non perdere su HP Envy 6520e, la multifunzione pensata per chi cerca praticità e qualità a casa. Oggi è proposta con uno sconto del 45%: un taglio importante che rende l’acquisto ancora più interessante. L’esperienza d’uso è immediata e lineare, grazie alla configurazione guidata tramite app, alla connessione stabile e a una resa di stampa convincente per documenti e foto. Comoda anche la parte di scansione, con acquisizioni nitide e gestione semplificata dei flussi. Per chi stampa con regolarità, il servizio Instant Ink incluso per i primi mesi aiuta a tenere sotto controllo i costi. Se cerchi un dispositivo affidabile, facile da usare e adatto all’ambiente domestico, questa offerta è centrata. Scopri l’offerta su Amazon.

HP Envy 6520e

HP Envy 6520e

60,99 €109,90 € -48,91 € (45%)

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HP Envy 6520e: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta HP Envy 6520e a 60,99 €, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo di listino. Il risparmio è di circa 49,90 €, considerando un prezzo originario vicino a 110,89 €. Una proposta estremamente competitiva per portarsi a casa una multifunzione completa senza sforare il budget. Approfittane finché è disponibile: vai all’offerta.

HP Envy 6520e

HP Envy 6520e

60,99 €109,90 € -48,91 € (45%)

HP Envy 6520e: le caratteristiche tecniche

HP Envy 6520e è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro A4 con stampa fronte/retro automatica, scanner integrato e fax da mobile. Dispone di ADF da 35 fogli per gestire con facilità documenti multipagina e raggiunge fino a 10 ppm in bianco/nero e 7 ppm a colori, una velocità ideale per l’uso domestico e lo studio.

La connettività è completa: Wireless Dual Band, Wi‑Fi Direct, AirPrint e Mopria permettono di stampare da PC, smartphone e tablet con l’app HP Smart; non è incluso il cavo USB. Supporta carta comune nei formati A4, A5, A6, buste e fotografica, con cassetto fino a 100 fogli. Lo scanner piano semplifica digitalizzazioni e copie, mentre il display da 2,4 pollici agevola i comandi a bordo.

Con HP+ ottieni 1 anno di garanzia supplementare e 3 mesi di Instant Ink inclusi, così le cartucce arrivano a domicilio prima di rimanere senza. La serie è compatibile con le cartucce originali HP 308 (nero e tricromia) e include misure di sicurezza dinamica per l’uso di materiali di consumo originali. Il design "Portobello" si integra bene in casa o in piccoli spazi studio.

In sintesi, una multifunzione solida e moderna: fronte/retro automatico, ADF e Wi‑Fi la rendono una scelta pratica per chi cerca affidabilità e funzioni complete in un solo dispositivo.

HP Envy 6520e

HP Envy 6520e

60,99 €109,90 € -48,91 € (45%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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