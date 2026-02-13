Libero
Amazon, prezzo in picchiata per il tablet Android: costa meno di 100€

Tablet 11 pollici con Android 14, 24GB RAM + 256GB espandibili, 8000 mAh, Dual WiFi, Face ID e Widevine L1: oggi Dghrti TAB50 è in forte sconto.

Amazon, prezzo in picchiata per il tablet Android: costa meno di 100€ Amazon

Occasione ghiotta per chi cerca un tablet versatile a budget: su Amazon il Dghrti TAB50 è proposto con uno sconto del 58% rispetto al prezzo di listino. Puoi andare all’offerta diretta cliccando qui. È una soluzione pensata per l’uso quotidiano, comoda per studio e lavoro leggero, con buona autonomia e una dotazione che rende l’esperienza subito completa.

La navigazione è fluida per app, video e produttività di base; la batteria regge bene sulle attività di tutti i giorni e l’esperienza d’uso è immediata. La confezione è particolarmente ricca e facilita l’impiego fin dal primo avvio. Meno orientato alla fotografia, ma centrato su intrattenimento, praticità e valore complessivo.

Dghrti TAB50

Dghrti TAB50

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Dghrti TAB50: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Dghrti TAB50 è in offerta a 99,99€ con uno sconto del 58%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 138€ sul prezzo di partenza. Un taglio importante che rende questo tablet particolarmente interessante per chi vuole massimizzare il rapporto qualità/prezzo mantenendo la spesa sotto controllo.

L’offerta è attiva al momento in cui scriviamo e si accede direttamente dalla pagina Amazon dedicata. Considerato lo sconto, è una proposta molto competitiva per chi cerca un dispositivo da usare tutti i giorni per streaming, studio e navigazione.

Dghrti TAB50: le caratteristiche tecniche

Basato su Android 14, il Dghrti TAB50 offre maggiori controlli su privacy e permessi, impostazioni personalizzate e pulsanti intelligenti per l’accesso rapido. Il display IPS da 11 pollici con 1280×800 integra modalità anti-riflesso e antigraffio, oltre alla funzione split-screen per gestire due app in contemporanea.

La dotazione è generosa: 24GB di RAM (8GB fisici + 16GB virtuali) e 256GB di archiviazione con espansione fino a 2TB. La memoria è indicata come UFS 2.2 per una risposta più pronta nelle operazioni quotidiane. Il processore octa‑core a 2 GHz firmato Unisoc assicura reattività per navigazione, social, office e streaming.

Sul fronte multimediale troviamo supporto Widevine L1 per video in alta qualità sulle principali piattaforme, audio con suono 3D e doppio altoparlante. La batteria da 8000mAh punta a coprire l’intera giornata d’uso, mentre la connettività include Dual WiFi, Bluetooth 5.0 e Face ID per lo sblocco rapido. Completano il quadro le fotocamere 13MP + 5MP. Nel titolo è menzionato anche Gemini AI, a sottolineare l’attenzione alle funzioni intelligenti.

In sintesi, un tablet orientato alla fruizione di contenuti, produttività leggera e intrattenimento, con specifiche complete in rapporto al prezzo promozionale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

