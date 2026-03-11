Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Amazon amplia la disponibilità del servizio “Paga in Contanti” in Italia. L’opzione, che permette di pagare gli acquisti effettuati sul sito utilizzando denaro contante, viene ora estesa a una rete complessiva di oltre 35.000 punti vendita convenzionati distribuiti sul territorio nazionale. Ecco come funziona!

Cos’è “Paga in Contanti” di Amazon?

“Paga in Contanti” è un metodo di pagamento che consente ai clienti Amazon.it di effettuare acquisti online senza utilizzare strumenti elettronici, come carte di credito o di debito. L’ordine viene effettuato normalmente sul sito o sull’app mobile, ma il pagamento avviene in contanti presso un punto vendita convenzionato.

Il servizio permette quindi di accedere all’intero catalogo di Amazon anche a chi preferisce utilizzare il contante. L’azienda lo presenta come una soluzione pensata per ampliare le modalità di pagamento disponibili sulla piattaforma.

Dov’è disponibile?

Con l’ultimo ampliamento, il servizio è utilizzabile in una rete complessiva di oltre 35.000 esercizi commerciali convenzionati in tutta Italia, tra cui PuntoLis e Western Union. Tra i negozi coinvolti rientrano diverse tipologie di attività, come ricevitorie, edicole, tabaccherie e bar.

Questa massiccia diffusione dovrebbe consentire ai clienti di trovare un punto vendita abilitato nelle vicinanze della propria abitazione o del luogo di lavoro. Per consultare l’elenco completo dei punti vendita disponibili, è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Amazon.it.

Come pagare in contanti su Amazon

Per utilizzare questa modalità di pagamento, è necessario innanzitutto collegarsi ad Amazon.it (oppure aprire l’app ufficiale per smartphone e tablet) ed effettuare l’accesso al proprio account. Dopo aver individuato il prodotto da acquistare, occorre premere “Acquista ora” e scegliere “Paga in Contanti” durante la fase di checkout. Una volta confermato l’ordine, il cliente riceve via e-mail un codice a barre insieme a un codice univoco.

Il pagamento deve essere effettuato entro 72 ore dalla conferma dell’ordine. Se il versamento non viene effettuato entro questo termine, l’ordine viene automaticamente annullato e sarà necessario ripetere la procedura. Il cliente deve recarsi in uno dei negozi abilitati e mostrare i codici ricevuti per completare la transazione in contanti. Dopo il pagamento, il punto vendita rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta operazione.

Una volta registrata la transazione, Amazon invia una notifica che conferma il pagamento e segnala l’avvio della procedura di spedizione. La consegna può avvenire all’indirizzo indicato dal cliente oppure presso uno dei punti di ritiro disponibili, come gli Amazon Locker (un servizio di ritiro automatico) o gli Amazon Counter (un punto di ritiro fisico e assistito, ad esempio tabaccherie, edicole, negozi) presenti in Italia.

Nel caso in cui un articolo acquistato con questa modalità venga restituito, il rimborso viene effettuato sotto forma di credito utilizzabile esclusivamente su Amazon.it.

Il servizio si affianca alle altre modalità di pagamento già disponibili sulla piattaforma, tra cui carte di credito, carte di debito, prepagate, addebito diretto sul conto corrente, pagamenti rateali, buoni regalo e BANCOMAT Pay. L’azienda ha inoltre indicato che l’opzione “Paga in Contanti”, che non prevede costi aggiuntivi per i consumatori, verrà resa disponibile progressivamente a tutti i clienti nelle prossime settimane.