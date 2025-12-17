Amazon, ottima offerta sulla serratura hi‑tech con impronta digitale

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Smart lock con impronta digitale, Matter e batteria ricaricabile: SwitchBot è ora in offerta con sconto 28%. Scopri perché è la scelta comoda e sicura.

Amazon

Cerchi un modo pratico per dire addio alle chiavi? Il SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra arriva in offerta con uno sconto del 28% e rappresenta una soluzione completa per automatizzare l’ingresso di casa. L’installazione è alla portata di tutti grazie agli accessori inclusi, mentre la configurazione guidata tramite app rende l’avvio rapido e intuitivo. Il tastierino con impronta digitale permette di entrare con un tocco, senza smartphone o codici, e il sistema si distingue per velocità e silenziosità nell’apertura. Design curato con cover effetto legno e integrazione con l’ecosistema domestico completano un prodotto che semplifica davvero la routine quotidiana.

SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione interessante su Amazon: il SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra è proposto a 179,99€ con riduzione del 28%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di 70 euro rispetto al prezzo di listino. Un’opportunità per portare a casa un sistema completo di smart lock con tastierino touch e hub, al costo di un dispositivo di fascia media.

L’acquisto avviene direttamente su Amazon attraverso il link ufficiale e l’offerta è attiva al momento della pubblicazione. Se stai pensando di aggiornare la sicurezza della tua porta, è il momento giusto per farlo.

SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra

SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è un motore di nuova generazione che apre in circa 1,75 secondi, fino al 100% più veloce rispetto a molte retrofit smart lock, con un livello di rumore di soli 20 dB. La sicurezza è potenziata dal tastierino touch con impronta digitale, codici d’accesso, card NFC e sblocco automatico, fino a 18 modalità di apertura quando abbinato all’Hub Mini compatibile Matter e alla nuova tastiera tattile. È inoltre compatibile con Apple Home, controllabile da iPhone, Apple Watch o iPad.

La gestione energetica è un punto di forza: batteria principale ricaricabile con batteria di emergenza e tecnologia Micro‑Electric Unlock in caso di scarica totale. L’installazione è semplice e non invasiva grazie al design sottile in metallo, al rilascio rapido magnetico e all’anello di montaggio a filo; in confezione anche tre cover effetto legno per integrarsi meglio con l’ambiente. Il kit include Lock Ultra (batteria inclusa), Hub Mini, Tastierino Touch, set accessori e cavo di ricarica.

Sul fronte sicurezza, non mancano gli avvisi in tempo reale su porta e serratura, il blocco magnetico automatico e la memorizzazione locale delle impronte. Dall’app puoi consultare i registri degli accessi per monitorare modalità e utenti. Tra le specifiche: alimentazione a batteria con autonomia media di 9 mesi, corpo in alluminio, peso di 367 g e connettività wireless.

SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra