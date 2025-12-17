Libero
Amazon, ottima offerta sulla serratura hi‑tech con impronta digitale Amazon

Cerchi un modo pratico per dire addio alle chiavi? Il SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra arriva in offerta con uno sconto del 28% e rappresenta una soluzione completa per automatizzare l’ingresso di casa. L’installazione è alla portata di tutti grazie agli accessori inclusi, mentre la configurazione guidata tramite app rende l’avvio rapido e intuitivo. Il tastierino con impronta digitale permette di entrare con un tocco, senza smartphone o codici, e il sistema si distingue per velocità e silenziosità nell’apertura. Design curato con cover effetto legno e integrazione con l’ecosistema domestico completano un prodotto che semplifica davvero la routine quotidiana.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione interessante su Amazon: il SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra è proposto a 179,99€ con riduzione del 28%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di 70 euro rispetto al prezzo di listino. Un’opportunità per portare a casa un sistema completo di smart lock con tastierino touch e hub, al costo di un dispositivo di fascia media.

L’acquisto avviene direttamente su Amazon attraverso il link ufficiale e l’offerta è attiva al momento della pubblicazione. Se stai pensando di aggiornare la sicurezza della tua porta, è il momento giusto per farlo.

SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è un motore di nuova generazione che apre in circa 1,75 secondi, fino al 100% più veloce rispetto a molte retrofit smart lock, con un livello di rumore di soli 20 dB. La sicurezza è potenziata dal tastierino touch con impronta digitale, codici d’accesso, card NFC e sblocco automatico, fino a 18 modalità di apertura quando abbinato all’Hub Mini compatibile Matter e alla nuova tastiera tattile. È inoltre compatibile con Apple Home, controllabile da iPhone, Apple Watch o iPad.

La gestione energetica è un punto di forza: batteria principale ricaricabile con batteria di emergenza e tecnologia Micro‑Electric Unlock in caso di scarica totale. L’installazione è semplice e non invasiva grazie al design sottile in metallo, al rilascio rapido magnetico e all’anello di montaggio a filo; in confezione anche tre cover effetto legno per integrarsi meglio con l’ambiente. Il kit include Lock Ultra (batteria inclusa), Hub Mini, Tastierino Touch, set accessori e cavo di ricarica.

Sul fronte sicurezza, non mancano gli avvisi in tempo reale su porta e serratura, il blocco magnetico automatico e la memorizzazione locale delle impronte. Dall’app puoi consultare i registri degli accessi per monitorare modalità e utenti. Tra le specifiche: alimentazione a batteria con autonomia media di 9 mesi, corpo in alluminio, peso di 367 g e connettività wireless.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

