Amazon, ora sotto i 100€ l’aspirapolvere a vapore 2-in-1

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

L’offerta di oggi su Amazon è una vera occasione per chi vuole semplificare la pulizia domestica: BISSELL Vac & Steam scende a 99,99€ con un sconto del 57%. Questo modello unisce in un unico passaggio aspirazione e vapore, aiutandoti a ridurre i tempi e a ottenere superfici più pulite e curate. L’utilizzo è intuitivo e abbastanza maneggevole: quando il vapore entra a regime lavora in modo efficace e lascia i pavimenti senza aloni, rendendolo una scelta pratica per la routine di casa.

La combinazione tra aspirazione potente e vapore ad alta temperatura è l’arma in più: lo sporco viene rimosso con rapidità e l’igienizzazione è profonda senza ricorrere a detergenti, ideale per chi desidera una pulizia naturale su pavimenti duri.

BISSELL Vac & Steam

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

BISSELL Vac & Steam: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il BISSELL Vac & Steam è in offerta a 99,99€ con un ribasso del 57%. Un prezzo particolarmente allettante per chi cerca un dispositivo capace di aspirare e igienizzare in un’unica passata, riducendo i tempi e semplificando la gestione delle pulizie. Cliccando sul link dell’offerta puoi verificare la disponibilità in tempo reale e finalizzare l’acquisto in pochi secondi.

Non sono richiesti prodotti chimici: il vapore ad alta temperatura è sufficiente per un risultato di qualità, con un rapporto prezzo/funzionalità davvero convincente per la sua categoria.

BISSELL Vac & Steam

BISSELL Vac & Steam: le caratteristiche tecniche

Il cuore del BISSELL Vac & Steam è la doppia anima da aspirapolvere e pulitore a vapore 2-in-1: aspira lo sporco secco e pulisce a vapore in un solo passaggio. La pulizia è naturale, senza additivi: il sistema è in grado di rimuovere fino al 99,9% di impurità e batteri, lasciando le superfici fresche e igienizzate. Il vapore ad alta temperatura agisce in profondità, rendendolo indicato per pavimenti duri.

Sul piano tecnico spiccano i 1600 watt di potenza, la rumorosità di 81 dB e un’autonomia fino a 15 minuti. I serbatoi sono ben dimensionati: 0,4 L per l’acqua e 950 ml per lo sporco, così da garantire sessioni di lavoro comode. La struttura (modello 1977N, colore Grigio Titanio e Blue) pesa 4,8 kg e misura 22,5 x 24,5 x 73 cm.

In più, trovi accorgimenti utili come il contenitore DropIt per lo svuotamento igienico dello sporco e la tecnologia Dry-Tank, che mantiene separati vapore e residui solidi per una raccolta più asciutta e ordinata. Risultato: una gestione pratica e meno macchinosa dopo l’uso.

BISSELL Vac & Steam