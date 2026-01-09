Libero
Amazon, ora sotto i 100€ il monitor FHD da 24,5’’: da prendere al volo

Monitor 24,5” FHD con 200Hz, 1 ms e FreeSync: lo Gawfolk è oggi al centro di uno sconto importante che porta il prezzo a meno di 100€

Amazon, ora sotto i 100€ il monitor FHD da 24,5’’: da prendere al volo Amazon

Cerchi un display scattante per dare nuova vita al tuo setup? Oggi il Gawfolk Monitor Gaming è protagonista di un’offerta davvero interessante su Amazon con uno sconto del 32%. È una proposta molto apprezzata per la fluidità in gioco, i colori convincenti e la reattività generale: un mix che lo rende perfetto per chi vuole un upgrade senza spendere una fortuna. Nota di merito al prezzo, mentre l’audio integrato non è il suo punto forte.

Se vuoi approfittarne, ecco il link diretto all’offerta. Considerata la richiesta, è un’occasione da valutare subito.

Gawfolk Monitor Gaming: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta il Gawfolk Monitor Gaming a 94,99€, grazie a uno sconto del 32%. Tradotto, il risparmio è di circa 45 euro rispetto al prezzo di partenza. Un taglio che rende il monitor particolarmente allettante per chi cerca prestazioni rapide a un costo contenuto.

Il prodotto è disponibile su Amazon al link dedicato e la promozione è attiva in questo momento: se rientra nelle tue esigenze, conviene muoversi con rapidità per non perdere l’occasione.

Gawfolk Monitor Gaming: le caratteristiche tecniche

Il Gawfolk punta tutto sulla velocità: il pannello VA da 24,5 pollici in FHD 1080p arriva fino a 200Hz (HDMI fino a 120Hz, DisplayPort fino a 200Hz) con tempo di risposta 1 ms GTG. Una combinazione ideale per scene concitate e movimenti rapidi, dove scie e sfocature sono ridotte al minimo.

La copertura 99% sRGB e gli ampi angoli di visione 178° offrono un’immagine naturale e piacevole; la luminosità arriva a 240 cd/m² e il design è senza cornice per un setup multi-monitor più pulito. Non mancano le tecnologie per il comfort: schermo senza sfarfallio con attenuazione DC e modalità a bassa luce blu per sessioni prolungate.

Sul fronte gaming, la presenza di AMD FreeSync aiuta a eliminare tearing e sfarfallii, mantenendo la sincronizzazione tra GPU e display. La dotazione è completa: HDMI, DisplayPort e uscita audio 3,5mm, oltre al pratico montaggio a parete VESA 75×75. Sono presenti altoparlanti integrati, utili all’occorrenza, sebbene non pensati per un audio di livello.

