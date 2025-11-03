Libero
Amazon, ora in sconto questo tablet da 11’’ con Android 15 e tastiera

Ora in sconto su Amazon il tablet da 11’’ con Android 15, tastiera inclusa e connessione 4G. Veloce, leggero e perfetto per ogni occasione

Pubblicato:

C’è un’interessante promo su Amazon per il tablet da 11" della BEYNIVAN, una soluzione completa pensata per l’uso quotidiano tra intrattenimento, studio e lavoro leggero. L’offerta attiva prevede uno sconto del 16% che puoi cogliere subito a questo link diretto. Il dispositivo punta su un’esperienza fluida e reattiva, uno schermo brillante e una batteria di lunga durata, risultando adatto a streaming, lettura, navigazione e multitasking senza complicazioni. Un plus non scontato è la dotazione ricca di accessori, utile per trasformarlo all’occorrenza in una piccola postazione di lavoro.

La fruizione multimediale è valorizzata da audio stereo e da un display ampio e definito, ideale per film e serie, con connettività stabile e affidabile. Nell’uso giornaliero si apprezza la semplicità d’uso e la buona autonomia, con tempi di ricarica contenuti. In sintesi, un tablet pratico e versatile che punta al miglior equilibrio tra funzioni smart, comodità d’uso e prezzo accessibile, ora ancora più interessante grazie allo sconto del 5%.

BEYNIVAN Tablet 11 Pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il tablet da 11" della BEYNIVAN è proposto a 107,15€ con sconto del 16%. La gestione è affidata ai servizi Amazon per spedizioni e resi, così da offrire un acquisto semplice e senza pensieri. In assenza di informazioni su eventuali coupon, pagamenti a rate o scadenze della promozione, il consiglio è di approfittare dell’offerta finché disponibile.

Il valore della promo è amplificato dalla confezione particolarmente completa: sono inclusi tastiera Bluetooth, mouse, custodia protettiva, penna, cavo Type‑C e caricabatterie, per iniziare subito a usare il tablet sia per il tempo libero sia per la produttività leggera.

BEYNIVAN Tablet 11 Pollici: le caratteristiche tecniche

Il BEYNIVAN punta su Android 15 con integrazione Gemini AI, abbinato a un processore octa‑core fino a 2,0 GHz per un’esperienza fluida nel multitasking. La memoria arriva fino a 36GB RAM (12GB + 24GB espansi) con 256GB di archiviazione e supporto MicroSD fino a 1TB, una combinazione ideale per app, studio, streaming e giochi non estremi. Il display da 11 pollici con risoluzione 1920×1200 e refresh fino a 120Hz è certificato Widevine L1, così da garantire streaming in alta qualità su servizi come Netflix e Prime Video; presente anche la tecnologia TÜV per la riduzione della luce blu.

La connettività include 4G LTE, Wi‑Fi 5G dual‑band, Bluetooth 5.0 e NFC. Completano il quadro Face ID, controllo genitoriale, condivisione schermo e un set di navigazione satellitare completo (Beidou, Galileo, Glonass, GPS). Le fotocamere supportano funzioni AI e Google Lens per il riconoscimento in tempo reale, mentre i doppi altoparlanti offrono audio stereo per film e musica. La batteria da 8000 mAh, con gestione energetica intelligente, assicura ore di utilizzo continuato. In confezione trovi tastiera, mouse e custodia: un ecosistema pronto all’uso per studio e svago.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

