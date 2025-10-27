Libero
Amazon, ora in promozione questo tablet con penna e schermo XXL

Tablet con penna inclusa, ampio schermo e batteria capiente: TECLAST Artpad Pro è oggi in offerta su Amazon con sconto del 5%.

Amazon, ora in promozione questo tablet con penna e schermo XXL

Se cerchi un tablet versatile per lavoro, studio e intrattenimento, l’offerta su TECLAST Artpad Pro è da tener d’occhio. Su Amazon è attivo uno sconto del 27% che rende ancora più interessante un dispositivo pensato per essere pratico e completo: design leggero, ampio schermo ad alta definizione per presentazioni e contenuti multimediali, e una penna precisa che rende naturale scrivere e disegnare. La batteria capiente ti accompagna per molte ore e l’esperienza d’uso è fluida e affidabile, con un sistema aggiornato e connettività completa.

Una soluzione adatta a chi vuole un tablet pronto a tutto: prendere appunti, seguire lezioni, guardare film e serie o gestire riunioni e documenti con immediatezza. La penna inclusa e lo schermo ampio sono un plus per produttività e creatività, mentre l’insieme delle funzioni lo rende equilibrato nel rapporto tra qualità e prezzo.

TECLAST Artpad Pro

TECLAST Artpad Pro

247,90 €339,99 € -92,09 € (27%)

TECLAST Artpad Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il TECLAST Artpad Pro è proposto su Amazon con uno sconto del 27% rispetto al prezzo consigliato. Il prezzo è di 247,90€, un’occasione interessante per portarsi a casa un tablet completo con penna inclusa. Clicca sul link dell’offerta per verificare disponibilità e eventuali variazioni.

TECLAST Artpad Pro: le caratteristiche tecniche

Il TECLAST Artpad Pro offre un ampio display da 12,7 pollici con risoluzione 2176×1600, ideale per lettura, documenti, streaming e disegno. La penna inclusa è pensata per scrittura e illustrazione con buona precisione e reattività, mentre i pulsanti di scelta rapida personalizzabili permettono di passare in un attimo a modalità come lettura, disegno o ufficio.

Sotto al cofano troviamo il processore Helio G99 octa-core a 2,2GHz con Android 15, per un’esperienza scattante nelle app di ogni giorno. La dotazione di memoria è generosa con 20GB RAM e 256GB di archiviazione (espandibile via TF), mentre la batteria da 10.000mAh supporta la ricarica rapida da 30W per sessioni prolungate e tempi di ricarica ridotti.

La connettività è completa: dual 4G LTE/SIM, Wi‑Fi 2.4/5GHz e Bluetooth, con supporto VoLTE e screencast wireless. Presenti anche fotocamere da 8MP fronte/retro per videochiamate e appunti visivi. Un set di caratteristiche che lo rende una scelta solida per produttività e intrattenimento.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

