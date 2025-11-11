Amazon, ora al minimo storico la Smart TV 4K della LG da 55’’

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se cerchi un TV premium capace di stupire al primo sguardo, questa è l’occasione giusta: su Amazon il LG OLED evo AI G5 è proposto con uno sconto del 28%. Colpisce per la qualità video di altissimo livello, con neri profondi, colori ricchi e movimenti fluidi che valorizzano film, sport e serie. Anche i contenuti a risoluzione inferiore risultano più puliti e piacevoli, mentre il gameplay è fluido e reattivo. Il design elegante completa un pacchetto pensato per chi vuole fare un upgrade di qualità.

In salotto si integra facilmente con altri dispositivi del marchio e dà il meglio anche in abbinata a una soundbar dedicata. L’esperienza d’uso è scattante e intuitiva, con una resa complessiva che convince fin dalla prima accensione: un televisore che punta a un intrattenimento coinvolgente, dall’immagine all’audio, con un’impronta premium evidente.

LG OLED evo AI G5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il modello da 55 pollici è oggi in offerta a 1.231,62€ con sconto del 28%. In termini pratici, il taglio di prezzo equivale a un risparmio di circa 468 euro rispetto al listino. Un’occasione concreta per portarsi a casa un OLED di fascia alta con dotazione completa e cura costruttiva d’eccellenza.

Il pacchetto include la staffa a muro zero‑gap per l’installazione a filo parete, un plus che valorizza il design sottile e l’impatto visivo dell’insieme.

LG OLED evo AI G5: le caratteristiche tecniche

Cuore del televisore è il processore α11 Gen2 con AI, che ottimizza colore, luminosità e profondità scena per scena. Il pannello OLED 4K offre nero perfetto e colori accurati (100% Fedeltà e 100% Volume Colore), mentre il Brightness Booster Ultimate spinge la luminosità fino a tre volte rispetto a un OLED LG tradizionale.

Lato smart, webOS con AI porta ricerca vocale evoluta, AI Chatbot e personalizzazioni con AI Picture Wizard e AI Sound Wizard; prevista inoltre la formula webOS Re:New con aggiornamenti annuali per 5 anni.

Per i gamer, quattro porte HDMI e supporto a VRR, G‑SYNC e FreeSync permettono sessioni in 4K@165Hz con input lag ridotto e massima reattività. Sul fronte cinema, Dolby Vision e Dolby Atmos assicurano immagini ricche di dettaglio e un audio avvolgente. Il design One Wall con staffa zero‑gap inclusa consente un’installazione pulita e minimale, perfetta per chi sogna un effetto "quadro" in salotto.

